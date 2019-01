Tidligere fødselschef Morten Hedegaard forlod et sundhedsvæsen i »en dødsspiral«: Her er, hvad han ville prioritere i en ny sundhedsreform

Kriteriet for en succesfuld sundhedsreform er gode og engagerede medarbejdere. For det hænger uadskilleligt sammen med god patientbehandling, siger forhenværende fødselschef Morten Hedegaard.

Som kanariefuglen, der dør i kulminen, var det et ildevarslende tegn, da Morten Hedegaard i 2016 forlod sin stilling på Rigshospitalet i protest efter 14 år som fødselschef på Rigshospitalet. I offentligheden var han kendt som fødselslægen, der hjalp den kongelige families børn til verden, og beslutningen trak da også overskrifter i flere af landets medier og en forside i nærværende avis.

Blå bog Morten Hedegaard Født 1960. Speciallæge i gynækologi, graviditet og fertilitet i egen klinik. Klinikchef på Rigshospitalets fødeafdeling 2003-2017.

I en afskedsmail skrev Morten Hedegaard, at det var svært at bære ansvaret for behandling af patienterne og medarbejdernes trivsel, når det økonomiske garn blev strammet gang på gang. Han kunne ikke længere stå på mål for det.

Han har i dag ikke fortrudt sin beslutning.

Morten Hedegaard, hvordan ville du prioritere, hvis du skulle rådgive kredsen af politikere bag sundhedsreformen?

»Der bliver flere ældre mennesker, og ældre bliver oftere ramt af sygdomme. Og i mit hjørne af sundhedsvæsnet ved vi, at fødselstallet stiger og stiger og stiger fra 2013 og 10 år frem. Aktiviteten i sundhedsvæsnet stiger markant, og det nødvendiggør en rettidig og effektiv tilpasning af kapaciteten«.

Er det nok, at midlerne matcher udviklingen af befolkningssammensætningen?

»Det afhænger af ambitionerne. Synes man, at niveauet er tilfredsstillende nu, så ja. Skal vi derimod have et mere velfungerende sundhedsvæsen, må regeringen acceptere, at der skal gives mere ud over det demografiske træk. Da jeg sad i systemet, var problemet, at man politisk havde en stålsat beslutning om, at nye medicinske præparater skulle der være råd til. De er ofte meget dyre. Samtidig ønskede man en nulvækst i den overordnede ramme. Den logiske konsekvens af det bliver, at der må spares på personale. Ellers hænger det jo ikke sammen. I mit perspektiv må man derfor acceptere, at den økonomiske ramme må vokse«.

Den gode patientbehandling kræver gode og tilfredse medarbejdere. Det er sympatisk, at man vil uddanne og ansætte flere sygeplejersker, men det er langtfra nok

Læger vil altid have flere penge. Kan du pege på andre ting?

»Ja. I en reform bør man også sætte fokus på ledelseslaget. Den lægefaglige tyngde i ledelsen af hospitalerne er aftaget de seneste 10-15 år. De, som har det ledelsesmæssige ansvar, har i aftagende grad en sundhedsfaglig eller videnskabelig baggrund. Det er en uheldig udvikling«.

Hvad ville et succeskriterium for en sundhedsreform være under din rådgivning?

»Forbedringer på nøgleområder med hensyn til patientbehandlingen. Det ville være overlevelse på udvalgte sygdomsgrupper, patienttilfredshed, men også medarbejdernes trivsel. Jeg oplever i stigende grad, at medarbejderne i det offentlige sygehusvæsen er frustrerede, og folk flygter af den årsag«.

Men det er gentagne gange blevet slået fast, at fokus skal være på patienterne og ikke medarbejderne?

»De to ting kan ikke skilles ad. Den gode patientbehandling kræver gode og tilfredse medarbejdere. Det er sympatisk, at man vil uddanne og ansætte flere sygeplejersker, men det er langtfra nok. Der skal også fokuseres på bedre rammer og arbejdsforhold. Engagerede og glade medarbejdere ville af hensyn til patienterne være et succeskriterium under mit ansvar«.

Ansvaret, der forsvandt

Morten Hedegaard roser beslutningen om at afskaffe de forhadte 2-procents besparelser, som sundhedsvæsnet hvert år skulle finde under hans tid som fødselschef. Men han anerkender, at det engang har haft sin berettigelse.