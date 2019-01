En god dag for saudiarabiske kvinder og en dårlig dag for dameglad konge

En god dag

Saudiarabiske kvinder. I sommer fik de lov til at køre bil, nu får de søreme også ret til at få besked, hvis deres mænd lader sig skille fra dem! Det skriver flere nyhedsmedier. Nærmere bestemt er Saudi-Arabiens domstole nu pålagt at sende en sms til kvinder, hvis de er blevet skilt. Det skal sætte en stopper for, at mænd i hemmelighed lader sig skille fra deres hustru, og sikre kvinder rettigheder som for eksempel ægtefællebidrag. Ifølge BBC betragtes tiltaget som en del af kronprins Mohammed bin Salmans reformer. Så hvem ved, måske får kvinderne også snart lov til at få et pas og rejse uden godkendelse fra en mandlig værge, arbejde uden for hjemmet uden tilladelse fra en mandlig værge eller måske leje en lejlighed uden tilladelse fra en mandlig værge.

En dårlig dag

Sultan Muhammad V. Alt andet lige må det være en øvdag, når man som konge vælger at abdicere. Men det er, hvad Malaysias konge, sultan Muhammad, i går valgte at gøre, oplyser det malaysiske kongehus ifølge flere nyhedsmedier. Det er første gang, siden Malaysia i 1957 blev uafhængigt af Storbritannien, at landets konge abdicerer, og det sker efter kun 2 år på tronen. Den 49-årige sultan Muhammad V er landets 15. konge og abdicerer med omgående virkning. Årsagen skriver kongehuset intet om. Det forlyder, at han er kendt for sin afslappede stil og hang til store biler og ekstremsport. Og rygterne vil, at han under sin nylige orlov giftede sig med en 25-årig russisk tidligere skønhedsdronning. Måske var det bare lidt for kedeligt, det der med at være konge.