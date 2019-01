Informations debatredaktør om indlæg fra barnemorder: Vi giver stemmen til dem, der ikke kan komme til orde andre steder

I 1993 blev en 35-årig mand idømt 8 års fængsel for at have kvalt sin 5-årige datter med en tørresnor, mens hun sov. I Ekstra Bladet kunne man dengang læse, at gerningsmanden skulle skilles med sin hustru, og han ville angiveligt skåne sin datter for de problemer, sådan en skilsmisse kunne føre med sig.

Manden hedder Jan Andersen, og i weekenden fik han lov til reflektere over drabet for 26 år siden i spalterne på dagbladet Information. Han skriver, at vi skal prøve at forstå, hvad der kan lede til en så »svært tilgivelige« handling, og forstå mennesket bag, så vi med den viden og indsigt kan forhindre flere barnedrab. Med den hensigt inviterer han læseren med ind i det soveværelse, hvor han tog livet af sin egen datter.

Kronikken har skabt store debat på sociale medier, de danske nyhedsmedier og naturligvis også her på Politikens debatredaktion. Vi har spurgt Informations debat- og kronikredaktør Gry Inger Reiter om overvejelserne bag kronikken og den efterfølgende debat.

Gry Inger Reiter, I bringer et debatindlæg med en mand, der har dræbt sin 5-årige datter. Han beskriver det detaljeret og nærmest poetisk. Hvorfor i alverden bringer I det?

»Information har en tradition for, at dem, som ikke kan komme til orde andre steder, kan hos os, hvis de har noget væsentligt at sige. Og det mener vi, at Jan Andersen har i det her tilfælde«.

Og hvad er det helt præcist?

»Vi har i mange år svigtet den forebyggende indsats, så eksempelvis mænd ikke bliver voldsudøvere. Det er også noget ligestillingsministeren var ude at sige i jeres egen avis mellem jul og nytår; at der skal være mere fokus på forebyggelse. Skal vi kunne forebygge vold inden det sker, skal vi prøve at forstå, hvad det er, der gør, at mennesker kan blive i stand til at slå deres børn ihjel«.

»Derudover har vi et retssystem og en kriminalforsorg, der sigter på, at tidligere straffede skal rehabiliteres i samfundet. Hvis vi alvorligt mener, at det er et succeskriterium, at tidligere kriminelle igen kan sluses ud i samfundet uden at få tilbagefald, men kan få et almindeligt job og komme til orde i debatspalterne, skal vi acceptere, at vi kan møde tidligere kriminelle på lige fod med alle andre«.

Nogen læser indlægget som, at det skal være i orden at slå børn ihjel. Sådan læser jeg det ikke, og jeg tror bestemt heller ikke, det er Jan Andersens budskab

Kan vi så forvente, at Information bringer et indlæg med en pædofil mand, der i samme detaljegrad fortæller om, hvordan han har gjort skade mod et barn efter at have afsonet sin straf?

»Man kan i hvert fald ikke udelukke, at vi bringer et indlæg i debatten om eksempelvis børnesexdukker, og hvorvidt det skal være lovligt eller ej. Eksperter er uenige om, det kan forebygge eller anspore til pædofili. Den debat er legitim nok, og har nogen den tilbøjelighed, som vil blande sig i den debat, kan jeg principielt ikke se noget i vejen for, at de blander sig«.

Men nu taler jeg ikke om sexdukker, men om en mand, der har begået et overgreb på et barn, og som nu har udstået sin straf. Skal han i samme detaljegrad kunne fortælle om det i Information, som Jan Andersen har fået lov til?

»Det er et hypotetisk spørgsmål. En sådan kronik har jeg jo ikke set. Det, jeg sagde, var, at vi gerne stiller ordet til rådighed, hvis man har noget væsentligt at sige. Når vi så diskutere noget hypotetisk uden konkret tekst, kan jeg ikke svare på dit spørgsmål«.

Kan en mand, der vil aftabuisere pædofili på samme måde, som det er Jan Andersens hensigt med barnemord, i princippet godt få en kronik i Information?

»Nogen læser indlægget som, at det skal være i orden at slå børn ihjel. Sådan læser jeg det ikke, og jeg tror bestemt heller ikke, det er Jan Andersens budskab. Det handler mere om at aftabuisere, at det er mennesker og ikke monstre, der begår drabshandlinger«.

Lad os sige, at en pædofil havde skrevet et lignende indlæg og brugt samme greb som Jan Andersen og skrevet en indledning om, at vi skal gøre op med tabuet, givet et indblik i vedkommendes egen forsømte barndom og så fortalt, hvordan det i sidste ende førte til et overgreb på et andet barn. Ville Information bringe det?