18-årig pige kalder verden – hvem lytter?

En ung pige er flygtet fra sine forældre og fra sit land. Hun er bange for vold. Hun har vendt ryggen til deres opfattelse af Gud. Hun er flygtet til en stor by på den anden side af Jorden. Hun er livræd.

Hvem stiller op for at beskytte denne pige?

Lad os lige præsentere hende: Rahaf Mohamed al-Qunun, 18 år – en saudiarabisk teenager, som under en rejse med sin familie til Kuwait så sit snit til at tjekke ind på et fly til Thailand. I søndags barrikaderede hun sig på et lillebitte hotelværelse i en af Bangkoks store lufthavne.

Hun har bragt sig i en livsfarlig situation. Hjemme i Saudi-Arabien kan frafald straffes med døden. At sende hende hjem vil være risikabelt.

Alene den påklædning, hun bærer ifølge et billede fra hotelværelset, vil være nok til korporlig afstraffelse. Hun har stramme korte cowboybukser med bare skinneben, en T-shirt og bare arme – klippet løsthængende hår og nøgen hals. I Saudi-Arabien nok til det religiøse politis stokkeslag og til at blive smidt i arresten.

Rahaf Qunun siger ifølge The Guardian, at »min familie er streng og spærrede mig inde på et værelse i seks måneder bare, fordi jeg klippede mit hår … Jeg er sikker på, 100 pct., at de vil slå mig ihjel, så snart jeg kommer ud af det saudiske fængsel«.

Hvis det er, hvad hun risikerer, er der intet at sige til, at hun er angst.

En af hendes veninder, som i dag bor i Australien, bekræfter over for den engelske avis, at hun har brudt med forældrenes religion. Veninden siger også, at Rahaf Qunun var udsat for seksuelle overgreb. Og at en fætter har truet hende med, at han ønsker at se hendes blod og ønsker at dræbe hende.

Thailand afviste umiddelbart at give hende ophold eller asyl. Også at lade hende flyve videre til Australien, hvor det var hendes hensigt at søge asyl.

Men hvad så? Uden for hotelværelset stod indtil mandag aften repræsentanter for de thailandske myndigheder og for Kuwait Airways, som ville sætte hende på et fly hjem tilbage til Kuwait og Saudi-Arabien.

Det nægtede hun.

Mona Eltahawy, egyptisk kvindesagsforkæmper, tweetede, at Rahaf Qununs liv kan være i fare, hvis hun deporteres fra Thailand til Kuwait.

Phil Robertson, leder i Human Rights Watch, slog derfor til lyd for, at pigen behøvede hjælp fra nogen, hun har tillid til. Selv bad hun om kontakt til FN’s Flygtningehøjkommissariat.

»Please hjælp mig«, tweetede den unge pige.

BehøverDanmark at blande sig? Næh, såmænd, det nemmeste er altid at blande sig udenom. De dominerende politiske partier plejer at sige, at den slags skal sendes tilbage til ’nærområdet’? Men alle Saudi-Arabiens naboer er allieret med den herskende kongefamilie – bortset fra Yemen, hvor kongefamilien fører krig. Ikke trygge arme for en ung pige, som tager afstand fra islam.