Interview: Debatten om ikkevestlige indvandrere er helt på månen. Vi står jo med en integrationssucces

Hvorfor finder man så nemt fortællingen om, at ikkevestlige indvandrere er dovne og ikke gider arbejde?

»Det er værdipolitikken, der er slået igennem. Man kan sige, at værdipolitikken har taget integrationen som gidsel. Der er intet belæg for at sige, at gruppen skulle være mindre jobmotiveret end andre. Der har udviklet sig en konsensus om, at hvis du skal have politisk magt, skal du have en stram udlændingepolitik. Og den begrundes med fordomme og stereotyper. Jeg ser det som en effekt afledt af det«.

Den politiske debat og medierne er afkoblet virkeligheden, når vi snakker beskæftigelsen af ikkevestlige indvandrere. Alle data viser, at de kulturelle barrierer stort set ikke fylder noget som helst på arbejdsmarkedet Hans Lassen

Hvis politikken begrundes med fordomme og stereotyper, hvordan vil du så beskrive debatten om integration?

»Den er mangelfuld og uden nuancer. Præget af fremmedfrygt og fremmedangst. Jeg tror, der er to forklaringer. Hvis der generelt er politisk konsensus om, at du kun kan få magt ved at føre en stram udlændingepolitik, er der ikke plads til nuancer. De kommer på tværs og forstyrrer den hårde linje. Derudover er der medierne. Det er svært at fortælle den positive historie. Der er alt for lidt fakta. Jeg vil gerne bidrage til, at vi kommer fra frygten til fakta. Vi har brug for en mere faktabaseret debat«.

Det bliver bedre og bedre

I dag er 51,4 pct. af de ikkevestlige indvandrere og efterkommere i beskæftigelse. Det er næsten 25 procentpoint færre end tallet for danskere. Det er ikke tilfredsstillende, erkender Hans Lassen. Forskellen skal være mindre. Men det bliver den også, forudser han. Også selv om det ikke ser ud til, at hverken indvandrere eller efterkommere kommer til at bidrage til Danmark i nogen overskuelig fremtid.

Den opadgående beskæftigelseskurve for ikkevestlige indvandrere og efterkommere dykkede i 2009 og er ikke for alvor steget siden. Alligevel er du overbevist om, at det vil gå bedre i fremtiden. Hvordan kan du være så sikker på det?

»Det er rigtigt, at kurven mistede pusten, da krisen kom i 2009, hvilket der er mange gode grunde til, men den gik ikke for alvor ned igen. Det viser, at vi har knækket integrationsproblematikken på en bæredygtig, robust måde. For selv om der er kommet mange flygtninge til Danmark siden 2009, er beskæftigelsesprocenten forblevet på nogenlunde samme niveau«.

»30-årige efterkommere bidrager allerede til statskassen i dag. De er en overskudsforretning. Og dem får vi flere og flere af. Uddannelsesfremgangen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere siger spar to lige nu. Også i socialt udsatte boligområder. Derfor kommer den næste generation til at performe endnu bedre«.

Er det flygtninge, der er den store udfordring i forhold til integration på arbejdsmarkedet?

»Ja. Men når vi tager imod flygtninge, er det ikke for, at de skal bidrage økonomisk til samfundet. Vi tager imod disse mennesker, fordi har forpligtet os til at overholde internationale humanitære konventioner. Man kan kalde beløbet for en slags humanitær afgift. Og i øjeblikket er den på 33 milliarder om året. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være tilfredse med det beløb. Det skal vi have bragt ned«.

Et fejlslagent eksperiment?

Hans Lassens ph.d.-afhandling udkommer næsten samtidig med bogen ’Eksperimentet, der slog fejl’, der er skrevet af Mikkel Andersson og Niels Jespersen. I bogen når de to forfattere frem til, at det bedste for Danmark vil være et asylstop, da integrationen slet ikke fungerer.

I slutningen af ’Eksperimentet, der slog fejl’ står der, at »antagelsen om, at man på få årtier kunne invitere hundredtusindvis af mennesker med en anden kultur til Danmark og forvente, at de på kort tid ville komme til at ligne majoritetsbefolkningen, har vist sig ikke at holde stik. Antagelsen har også vist sig at være naiv og farlig«. Er du enig?