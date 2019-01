Er Sverige stadig et demokrati?

Den er helt gal i Sverige. Det kan godt være, de slår os i alle mulige målinger om sundhed og velfærd og nogle gange i fodbold, men den er altså helt gal. I hvert fald med politikken. Læs bare her:

»Rigtig trist nyhed fra Sverige, at selvom der var et klart flertal af vælgerne, som sagde nej tak til den S-ledede regering – så sørger de to ’liberale’ partier for, at Löfven kan fortsætte – bare for at holde et bestemt parti helt ude. Det er udemokratisk«.

Manden bag tweetet er Michael Aastrup Jensen, der er udenrigsordfører i det regeringsbærende danske parti Venstre. Han skrev det, da Centerpartiet og Liberalerne for en lille uge siden brød den borgerlige alliance og vendte sig mod socialdemokraten Stefan Löfven, som de nu gør til statsminister.

Det gjorde de ikke, fordi de er vilde med socialdemokraten, men for at undgå at give indflydelse til Sverigedemokraterne.

Det var altså den beslutning, der gjorde Michael Aastrup Jensen så bekymret, at han skrev sit tweet, der slutttede med ordet:»Udemokratisk«.

Og panderynkerne bredte sig i Danmark, Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby måtte gribe ud efter alle skribenters tungeste våben, udråbstegnet, da han et minut efter skrev:

»Totalt pinligt, at Sverige nu skal døje 3,5 år med naive radikale politikere fra Centerpartiet og Löfven som statsminister – trods et massivt borgerligt flertal. Blot fordi man ikke vil acceptere borgernes støtte til Sverigedemokraterne!«.

Den var altså helt gal ovre hos svenskerne, hvis nogen skulle finde på at spørge de danske politikere (Men det er jo det fede ved Twitter og Facebook, man behøver ikke vente på, at nogen spørger en, hvad man mener).

Og det »totalt pinlige«, »triste« og »udemokratiske« er altså, at flertallet af de svenske partier ikke vil have noget som helst at gøre med Sverigedemokraterne (SD), som fik 19,4 procent af stemmerne ved det seneste valg.

Men hvad er egentlig problemet?

De fleste svenske partier er fundamentalt uenige med Sverigedemokraterne i nogle helt grundlæggende ting. Det svenske socialdemokratis formand, Stefan Löfven, har ligefrem kaldt SD et »racistisk, nazistisk parti«, mens Centerpartiets Annie Lööf bare har konstateret, at hun overhovedet ikke vil give det højreradikale parti indflydelse i svensk politik.

Siden de to tweets har det vist sig, at Centerpartiet og Liberalerne oven i købet har fået Löfven til at love, at det knaldrøde Vänsterpartiet bliver holdt uden for indflydelse, når den nye regering skal lave politik.

Her er der tale om et parti, der gik frem til 8 procent af stemmerne, så den nye regering samlet set vil holde 28 procent af vælgerne udenfor. Det har endnu ikke kastet bekymrede tweets af sig fra de to danske politikere, men de er sikkert på vej.

Men er det ikke ganske efter bogen?

Vælgerne vælger en rigsdag, et folketing eller et parlament, og så går politikerne på arbejde og laver aftaler med dem, de kan blive enige med. Og hvis der er partier, de ikke kan blive enige med eller ligefrem finder uanstændige, så vælger de dem fra.