Korrespondent: Venezuela er nu helt alene i verden

Trods højlydte protester fra det internationale samfund lod Venezuelas præsident Nicolas Maduro sig sidste uge sværge ind til en ny regeringsperiode på seks år. Med det skridt har han endegyldigt isoleret sit kriseramte land og sat den sidste illusion om demokrati over styr.

Hverken Venezuelas opposition, Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), USA eller EU anerkender Maduros regering, fordi præsidentvalget i maj sidste år ikke levede op til demokratiske standarder, og derfor blev boykottet af de største oppositionspartier og fordømt af omverdenen. Det har Maduro valgt at blæse på.

Men alene indsætningsceremonien understregede, hvor alene Venezuela står i verden. Kun Cuba, Nicaragua, Bolivia og El Salvador var repræsenteret ved deres præsidenter. Eden blev desuden aflagt i Venezuelas højesteret i stedet for som ellers i parlamentet, eftersom Maduro for længst har sat det folkevalgte – og oppositionsstyrede – parlament ud af spillet. I stedet har han etableret en forfatningsforsamling fyldt med sine egne tilhængere.

Inflationen udgør svimlende 1.700.000 procent om året, den højeste, der er registreret nogetsteds i nyere historie og mange varers pris fordobles hver dag

Reaktionen fra omverdenen har været bemærkelsesværdig enslydende efter flere år, hvor Latinamerika har haft svært ved at finde fælles fodslag om Venezuela. De nye toner skyldes overvejende, at flere store lande er drejet til højre de senere år, og at der nu hverken er en Lula i Brasilien, en Cristina Kirchner i Argentina eller en Michelle Bachelet i Chile til at udglatte uenighederne med det venezuelanske styre. Alle tre lande har nu konservative ledere, der er enige om at hærde kursen over for Maduros regering.

Således vedtog Lima-gruppen – 14 latinamerikanske lande, der i 2017 satte sig for at finde en fredelig løsning på krisen i Venezuela – forleden at indføre skarpe sanktioner mod Venezuela og nægte højtstående embedsmænd indrejse i deres respektive lande. Gruppen opfordrede samtidig Maduro til at overdrage regeringsmagten til det marginaliserede parlament, mens der forberedes et nyt valg.

Men som sædvanlig gør kritik kun Maduro end nu mere trodsig, og rasende truede han med at gribe til »øjeblikkelige og barske diplomatiske skridt«, såfremt sanktionerne ikke blev ophævet inden 48 timer. Udenrigsminister Jorge Arreaza fortalte desuden befolkningen, at USA er i gang med at forberede et kup mod Maduro og gentog regeringens evige omkvæd, at landets dybe krise udelukkende skyldes verdens økonomiske krig mod Venezuela.

Det er ikke sandt. Det er til gengæld et faktum, at Venezuela synker stadig dybere ned i sin selvskabte krise. Inflationen udgør svimlende 1.700.000 procent om året, den højeste, der er registreret nogetsteds i nyere historie og mange varers pris fordobles hver dag. Landets BNP faldt med 18 procent sidste år, olieproduktionen er halveret og fortsætter med at falde. Desuden er ti procent af landets befolkning emigreret de seneste to år, og Venezuelas nabolande forventer endnu flere migranter i år.

Dramaet tog yderligere fart, da formanden for parlamentet, Juan Guaidó, sidste uge meddelte, at han med udgangspunkt i landets forfatning nu agter at udråbe sig selv til foreløbig præsident, fordi Maduro »på illegal vis har tilranet sig magten«. Guaidó gik ikke i detaljer, men han blev bakket op af parlamentet og landets eksilerede højesteret, der i 2017 blev udpeget af parlamentet i protest mod valgproceduren til den officielle højesteret og nu holder til i hhv. Chile, USA, Colombia og Panama. Parlamentet understregede samtidig, at det står som den eneste folkevalgte og legitime magt i Venezuela over for »en komplet afmontering af retsstaten, foretaget af Maduro«.

Det er sandt, at Venezuelas forfatning er åben for, at nogen midlertidigt træder ind og påberåber sig magten, når der er et fravær af legitim magt, forudsat at parlamentet og højesteret giver grønt lys. Fra mange sider indløb da også anerkendelse og støtte, vigtigst fra OAS.