En god dag for kæledyr og en dårlig dag for Boo-tilbedere

Kæledyr. Der er unægtelig sket en del, siden den kristne filosof Thomas Aquinas (1225-74) argumenterede for, at der findes et naturligt hierarki, hvorefter dyr skal tjene mennesker. Der er blandt andet kommet fokus på dyrevelfærd, ogm nå ja, så blev ikke mindre end 15.000 hunde, katte, fugle og andre kæledyr forleden velsignet i Madrid på helgen Sankt Antons dag. Den katolske præst Angel Garcia, der velsignede hvert enkelt kræ, siger til Reuters, at traditionen skyldes, at »Sankt Anton bekymrede sig meget om hunde og forladte dyr og gik op i at helbrede dem og give dem mad«. Blandt de fremmødte var Maria Diaz, som ifølge Reuters måtte berolige hunden Rita før ceremonien: »Sankt Anton velsigner dig. Ryst ikke«. Amen!

En dårlig dag for ...

Boo-tilbedere. Der er så sandelig også sket noget, siden den franske filosof René Descartes (1596-1650) argumenterede for, at dyr ingen bevidsthed har og derfor ikke har interesser eller behov, der skal tilgodeses. I dag ville budskabet med garanti have skaffet ham en shitstorm på halsen fra de 16 millioner mennesker, der på Facebook har fulgt hunden Boo, og som ifølge flere internationale nyhedsmedier har været i sorg over Boos død i den forgangne weekend. Ifølge Boos ejer havde han udvist tegn på hjerteproblemer, siden hans bedste ven og storebror, Buddy, døde i september 2017. »Vi tror i bogstaveligste forstand, at hans hjerte bristede, da Buddy forlod os«, skriver ejeren på Boos officielle facebookside. Angiveligt var Boos yndlingsfarve pink. Boo blev 12 år.