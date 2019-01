Sørine Gotfredsen: Håndbold er større end det enkelte menneske

Håndboldhallen er et af mest inkluderende og demokratiske steder, vi har i vores samfund. Det mener Sørine Gotfredsen, der er sognepræst og tidligere sportsjournalist.

Hvad er det, håndboldhallen som sted giver os som samfund?

»Når det går godt for Danmarks landshold, som det har gjort under denne VM-slutrunde, skaber det en følelse af samling på tværs af samfundslag. Håndboldhallen tilbyder en ramme, der inkluderer alle, også selv om vi lever i en polariseret tid, hvor vi er moralsk på nakken af hinanden«.

Takket være kvinderne er håndboldspillet blevet noget af det mest inkluderende, vi har

Hvordan?

»Først og fremmest er håndbold relativt nemt at forstå, fordi holdene skiftes til at angribe. Desuden er der et indbygget ligeværd i spillet, fordi det er bygget op om systemer. Som spiller bliver du nødt til at underkaste dig kollektivet, og derfor er det svært at rende rundt og lege suveræn stjerne. Det er en sund og social måde at blive opdraget på, fordi man bærer i flok«.

Blå bog Sørine Gotfredsen Født 1967. Sognepræst, journalist, forfatter og samfundsdebattør

»Det handler også om det folkelige gennembrud, håndbold fik i starten af 90’erne med kvindernes succes. Det fik mange kvinder, børn og bedsteforældre til at interessere sig for sporten. Håndbold blev et familieanliggende. Så takket være kvinderne er håndboldspillet blevet noget af det mest inkluderende, vi har, fordi det bryder barriererne mellem køn og aldersgrupper«.

Er det derfor, du mener, at håndbold er demokratisk?

»Når jeg taler om, at det er demokratisk, har det blandt andet at gøre med, at håndboldspillerne stadig er meget tæt på folket – modsat fodboldspillerne, der i dag udgør deres egen rigmandsklasse. Det handler også om selv at være del af en håndboldklub. Mange danskere har tilbragt deres ungdom i en håndboldhal, fordi de ligger over det hele. Og når man spiller på et hold, indgår man i et fællesskab, og det sætter spor i et barn«.

Men det fællesskab kommer vel fra den tradition for foreningsliv, vi generelt har i Danmark?

»Absolut. Men håndbold er en kerne i foreningslivet, fordi sportsgrenen er opfundet af os selv, og fordi den er så stor«.

Du lægger meget betydning i en håndboldhal…

»Ja, men når der er to millioner danskere, der ser Danmarks herrelandshold spille VM-semifinale, så betyder det noget. Det, der foregår i håndboldhallen og på sportens scene generelt har altid været et symbol på, hvad der samler og begejstrer et land. Håndboldspillet er en stor del af den danske identitet, og det har den været siden 70’erne, og det er vigtigt at forholde sig til«.

Er det ikke at intellektualisere noget, der grundlæggende handler om at få flest bolde ind i et mål?