FOA: Kære politikere, stop klapjagten og lyt til os, inden I straffer de syge

I disse uger arbejder politikerne bag sygedagpengereformen fra 2014 på en lovændring om sygedagpenge. Formålet er, at ændringerne skal nedbringe antallet og varigheden af forløb i sygedagpengesystemet ved at sætte fokus på tidlig indsats og afbureaukratisering.

Hvad lovforslaget mere præcis kommer til at indeholde, ved vi endnu ikke, for politikerne har hverken hørt fagforeninger eller interesseorganisationer, selv om vi om nogen kender til sygedagpengereformens konsekvenser for syge borgere. Nu får politikerne FOA’s evaluering alligevel.

Jeres reform har gjort tilværelsen mere utryg for dem, der har det sværest

Kære politikere, da I vedtog den nuværende sygedagpengereform, gjorde I de syge fortræd. Helt almindelige danskere, der gennem et langt arbejdsliv er blevet fysisk eller psykisk nedslidt, har været udsat for en ulykke, eller har været så uheldige at blive ramt af en sygdom.

I dag bekymrer syge sig ikke kun om sygdommen, og om de bliver fyret fra deres job. De frygter også at ende i fattigdom, fordi de risikerer at ende på en kontanthjælpslignende ydelse allerede efter 22 uger.

Sygedagpengereformen gambler med syge menneskers levegrundlag, og jeres reform har gjort tilværelsen mere utryg for dem, der har det sværest.

Den syges sag bliver allerede vurderet efter 22 uger, i forhold til om sygedagpengene kan blive forlænget. Det er mere end en halvering af de 52 uger, der før var gældende. Men de 22 uger hænger slet ikke sammen med ventetiden i sundhedssystemet.

I FOA har vi intet imod en effektiv sagsbehandling i kommunerne, men erfaringerne viser, at sundhedssystemet slet ikke kan følge med kommunernes krav om tidligere indsats over for borgeren i en stor andel af sygdommene. Lægerne kan ikke nå både at undersøge, diagnosticere, behandle og helbrede mange af de syge på 22 uger.

For at gøre ondt værre viser en evaluering af sygedagpengereformen, at kommunernes praksis i sygedagpengesager rammer i øst og vest.

Der er meget store forskelle i, hvordan kommunerne bruger forlængelsesbestemmelserne, og det har betydning for, om den syge får forlænget sine sygedagpenge efter 22 uger, eller om hun ender i et jobafklaringsforløb på en kontanthjælpslignende ydelse. Det er utrolig problematisk, at borgerne ikke får samme sagsbehandling, og det strider mod den grundlæggende retssikkerhed i vores samfund.

Så kære politikere, stop klapjagten på de syge, og kom med en værdig revision af reglerne.