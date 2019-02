Tidligere overvismand skoser bekymrede intellektuelle: Jeg har meget, meget vanskeligt ved at tro, at det er øgede benzin- og dieselpriser, der har fået de gule veste på gaden i Frankrig

EU’s ledere bliver nødt til at analysere og forholde sig til de uholdbare forhold i Europa, især mellem nordlige og sydlige Euro-lande.

Det europæiske hus brænder, kunne man læse for forsiden af Politikens debatsektion 27. januar. Budskabet kom fra europæiske forfattere, filosoffer og intellektuelle.

Appellen, hvor brændpunkterne velformuleret anføres, kan jeg kun være enig i, men, men, men: Hvor er diagnosen eller blot antydningen af, hvad der skal til for at stoppe denne brand?

Det er helt fraværende, skønt den ene undersøgelse efter den anden har vist, at den europæiske befolkning især er foruroliget af den stærkt stigende ulighed, manglende beskæftigelsesmuligheder især i Sydeuropa og de hertil hørende sociale ulykker samt (e)migration.

På alle tre områder er de europæiske ledere alt for tavse. Hvor er de konkrete og kontante planer til at stoppe uligheden forårsaget af ulige vilkår, skattesnyd og skatteundgåelse m.v.? Hvordan kommer Sydeuropa ud af den alt for lange beskæftigelseskrise samt tilhørende sociale og regionale krise, som har givet yderfløje i Italien regeringsmagten, og som truer stabiliteten i Frankrig?

Og hvor er den konkrete og håndfaste Afrika Marshall-plan, der skal give unge afrikanere lyst til at blive i hjemlandet fremfor at søge en farlig vej til og en usikker fremtid i Europa?

Er de 30 tavse herom, fordi de ligesom vores europæiske ledere enten mangler visioner/planer eller måske blot bremses af politiske meningsforskelle om, hvad der er væsentligt?

Det er de anførte og også andre forhold, som samlet set har fået store befolkningsgrupper til at frygte, at de og deres børn mv. bliver marginaliseret i fremtidens Europa.

Jeg har f.eks. meget, meget vanskeligt ved at tro, at det er øgede benzin- og dieselpriser, der har fået de gule veste på gaden i Frankrig. Det har højst været gnisten, der har antændt utilfredsheden fra store befolkningsgrupper mod marginalisering.

Fokus på de offentlige finanser holder de sydlige lande i en benlås

EU’s ledere – og kandidater til det kommende valg til EU-Parlamentet – bliver nødt til at analysere og forholde sig til de uholdbare forhold i Europa (beskæftigelsesmæssigt, socialt og i relation til ulighed), især mellem nordlige og sydlige Euro-lande.

Som økonom må jeg pege på det afgørende negative bidrag, som de grundlæggende økonomiske spilleregler i EU, der især kommer til udtryk i Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten, udløser.

For det første er de fagligt forkerte, idet den økonomiske påvirkning landene imellem især kommer til udtryk via betalingsbalance-situationen, idet det er her eksport, import og kapitalbevægelser registreres.

Derfor bør der være fokus på betalingsbalancen og ikke på de offentlige finanser i den økonomiske samordning.

Fokus på de offentlige finanser holder de sydlige lande i en benlås og bevirker samtidig, at stærke lande som Tyskland, Holland og Danmark kan melde hus forbi, fordi de offentlige finanser – bogholderimæssigt – isoleret set ikke giver råderum, men f.eks. presser til yderligere besparelser på væsentlige offentlige serviceydelser.

Det er absurd i vores rige samfund.