Ny generalsekretær i Oxfam Ibis: Tror man, at en vis ulighed er vigtig for et samfunds dynamik, hænger man fast i noget idealistisk vraggods

I et af verdens mest lige lande ligner det en næsten uoverstigelig opgave: At overbevise danskerne om, at ulighed er den mest presserende udfordring for verdenssamfundet. Men den kommende generalsekretær for udviklingsorganisationen Oxfam Ibis, Kristian Weise, er fuld af fortrøstning.

BLÅ BOG Kristian Weise Født 1979. Uddannet fra London School of Economics og Copenhagen Business School, afgående direktør for centrum-venstre tænketanken CEVEA. 15. februar tiltræder han som ny generalsekretær for udviklingsorganisationen Oxfam Ibis.

»Som ny generalsekretær bliver det min hovedopgave at understrege, at der stadig er masser af fattigdom at bekæmpe ude i verden – og at vi må bekæmpe ulighed. Skal den kamp lykkes, handler det netop om at få danskerne til at opfatte kampen mod ulighed som vigtig og aktuel«.

Derfor blæser han nu til kamp mod de politikere og meningsdannere, der forsøger at tale uligheden ned som en ødelæggende udvikling.

Jeg ved, at danskerne kan mærke, at vores samfund er ved at forandre sig, og det gør folk bekymrede for fremtiden

»Er man – som det er tilfældet for flere danske politikere – af den opfattelse, at en vis ulighed er vigtig for et samfunds dynamik, hænger man ganske enkelt fast i noget idealistisk vraggods. Og man evner ikke at se de ødelæggende effekter, uligheden har for mange lande verden over«.

Men nu kan man jo bekæmpe ulighed på mange måder. Man kan sørge for, at fattige mennesker får en uddannelse, eller at virksomheder ikke udbytter afrikanske lande. Hvor mener du, det er særlig vigtigt for Oxfam Ibis at sætte ind?

»Lige nu er der ikke fair økonomiske spilleregler på globalt plan, så det har vi en ambition at gøre noget ved. I dag kan økonomien således sagtens vokse på globalt plan, uden at det kommer alle til gode. Det er et kæmpe problem, og vi vil gerne skabe nogle mere retfærdige politiske strukturer, så alle kan nyde godt af udviklingen. Og så vil vi gerne give almindelige mennesker i udviklingslandene mulighed for selv at påvirke de politiske beslutningsprocesser, der er i landet«.

Som tidligere direktør i den uafhængige centrumvenstre-tænketank Cevea er Kristian Weise ikke pludselig dumpet ned i det politiske arbejde. Men med rykket til udviklingsarbejdet bliver fokus flyttet fra national til global politik. Det gør imidlertid langt fra de politiske problemer, vi oplever i Danmark, irrelevante. For de er koblet til de problemer, der holder de fattigste lande tilbage:

»Både rige og fattige lande oplever globaliseringens skyggesider. I Danmark er det eksempelvis skattely, hvor det i det globale syd kan være personer, der tjener penge på minedrift og bagefter flytter pengene ud af landet. Men det er i og for sig de samme økonomiske strukturer, der gør, at de ting kan ske. Derfor mener jeg også, at udviklingsarbejdet er blevet endnu vigtigere«.

Oxfam Ibis har haft fokus på skattely de seneste år. Men det er, som om der kun dukker flere og flere sager op, hver gang man kradser bare en lille smule i overfladen. Giver den konstante strøm af sager dig håb om, at jeres arbejde overhovedet har en effekt?

»Det er kun godt, at skandalerne kommer frem i lyset. Jeg tror, det kan være med til at få danskerne til at forstå, at de problemer, vi oplever i Danmark som et af de rigeste lande, hænger sammen med de problemer, der holder de fattigste lande tilbage, fordi det er skyggesider af globaliseringen«.

Så du vil hellere have folks forståelse, end du vil have deres mønter i indsamlingsbøssen?

»Det kan man godt sige. Der vil stadig være indsamlinger, men jeg vil hellere have, at folk arbejder for at ændre de politiske strukturer, der holder andre mennesker nede, end at de køber en ged til jul, som kan hjælpe en person ude i verden«.

Danmark som forbillede

I 2018 begyndte Oxfam Ibis’ frivillige at lægge pres på de danske kommuner for at få dem til at love, at de ikke vil bruge leverandører, der gør brug af skattely. Ved udgangen af 2018 havde otte danske kommuner skrevet under på organisationens charter for skattelyfri kommuner. Kampen for skattelyfri kommuner fortsætter Oxfam Ibis ind i 2019, og det er den slags engagement, Kristian Weise ser positivt på: