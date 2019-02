Michael Seidelin: Det bliver svært at være ven med USA

Danmark har i flere hundrede år overlevet som en suveræn stat af den enkle grund, at andre lande har beskyttet os. Rusland, Storbritannien og USA, for at nævne de vigtigste, har ikke gjort det for vores blå øjnes skyld.

De har varetaget nationale og strategiske interesser, som har været sammenfaldende med Danmarks som ved Wienerkongressen i 1814-1815, hvor de sejrende stormagter havde al mulig interesse i at lade Danmark bestå, selv om vi på alle måder lå ned.

Det gælder også vores forhold til USA, hvor et andet og helt afgørende forhold spiller ind: Danmark og USA har fælles værdier med demokratiet som den vigtigste.

Dertil kommer et kulturelt værdifællesskab, som efterkrigstidens eksport af amerikanske film og amerikansk kultur i det hele taget har skabt.

I disse dage forsøger en amerikansk præsident stærkere end nogensinde at sætte lus i den europæiske skindpels

Danskere over 60 år er vokset op med rockmusik, vi er jævnaldrende med it-guruer som Bill Gates og afdøde Steve Jobs, vi har som de første arbejdet med it i industrivirksomheder, tegnestuer og på aviser, og vi selv, vores børn og børnebørn forsøger at operere i strømmen af Big data uden at blive ofre for total manipulation.

Af alle disse grunde er spørgsmålet om værdifællesskabet ømtåleligt. Vi holder stadig af amerikansk kultur, og vi køber fortsat amerikansk teknologi, Vi læser stadig store amerikanske forfattere, og vi er lige så begejstrede for New York og San Francisco selv efter rejse nummer ti til de store metropoler.

Men hvor dybt stikker fællesskabet egentlig? Valget af Donald Trump kom som et chok for flertallet i Europa. Lige pludselig opdagede europæerne en repræsentant for den amerikanske nationalisme, som man ellers kun for alvor oplever ved at køre gennem de små byer i Mississippi, West Virginia og dele af Texas og tale med folk på gader og stræder.

Præsidenter som Bill Clinton og Barack Obama satte også ’America First’, hvilket igen er helt legitimt, men det afgørende skred kom med præsident Trump. Listen over ensidige amerikanske initiativer – fra ophævelsen af klimaaftalen, aftalen med Iran og nu våbenkontrolaftalen med Rusland – er lang. Det hele er sket uden konsultationer med USA’s allierede.

Det er slemt nok. Endnu værre er det, at USA under præsident Trump bevidst forsøger at splitte og svække Europa. Her er et par eksempler: Handelsaftalerne mellem USA og Kina foregår hen over hovedet på resten af verden – inklusive Europa, som bliver den store taber i tilfælde af en aftale, som kun tager hensyn til de to giganter.

Eksempel nummer to: I disse dage er repræsentanter for 50 lande samlet i Warszawa for at drøfte situationen i Mellemøsten. Men mødet, der er er organiseret af USA, handler reelt om Iran, og målet er at skabe en Iran-fjendtlig alliance – som EU-lande som Frankrig og Tyskland ikke ønsker at deltage i.

Placeringen af mødet, som de førende EU-lande reelt boykotter, er ikke tilfældig. Siden præsident George W. Bush har USA dyrket ’loyale’ amerikanske allierede i Øst- og Centraleuropa med Polen i spidsen.

I disse dage forsøger en amerikansk præsident stærkere end nogensinde at sætte lus i den europæiske skindpels. Netop i disse måneder provokerer lande som Polen og Ungarn bevidst partnerne i EU.