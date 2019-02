Det er på tide med en ny kultur- og værdikamp

Er der ikke snart nogen, der vil kaste os ud i en ny kultur- og værdikamp, som kan give kommercialiseringen modspil? Det har vi nemlig brug for.

I 1976 skrev socialpsykologen Erich Fromm fra Frankfurterskolen bogen ’At have eller at være’, som jeg blev optændt af som gymnasieelev i begyndelsen af 1980’erne.

Fromms pointe var, at der er to måder, man kan leve på. Der er et liv, hvor det handler om at have. Og så er der et liv, hvor det handler om at være.

Han beskrev, hvordan industrisamfundets fokus på at eje ting og skabe sig ydre status er krøbet ind under huden på mennesket. Det havende menneske bruger i modsætning til det værende menneske tid og penge på at anskaffe sig så meget som muligt og på at skabe et image, der viser omverdenen, hvor meget han eller hun er værd.

Erich Fromm, som døde i 1980, advarede mod, at man lod den havende livsform brede sig for meget. Hans skrækscenario var, at det mest dyrebare i livet, relationer mellem mennesker, ville udvikle sig til varerelationer, fordi man ikke i tide fik sat hegnspæle op omkring markedskræfterne. At mennesker ville se sig selv og hinanden ud fra ’markedsværdien’.

Er der én ting, der karakteriserer udviklingen siden 1980’erne, så er det præcis det, som Erich Fromm advarede imod. Markedstænkningens sejr.

For det blotte øje er skreddet tydeligt i de elektroniske medier. Et billede på det er, når TV 2 netop har lanceret et nyt program ’Date mig nøgen’, hvor en mand skal vælge mellem en række nøgne kvinder, som var de nye bilmodeller hos en autoforhandler. Et andet eksempel er, når mennesker møblerer rundt på kroppen hos plastikkirurger. Eller når unge kalder deres egen generation Mig A/S, der konkurrerer på et marked med karakterer, Instagram-billeder, cv’er og jobs.

I en periode var vi ellers godt på vej mod et blandingsøkonomisk samfund med en fin balance mellem markedskræfter dér og markedsfrie zoner dér.

Det gav den enkelte mulighed for at bevæge sig mellem roller. Være borger i et demokrati med rettigheder og pligter det ene øjeblik, være forbruger på et varemarked det andet og det tredje øjeblik folde sig ud som et menneske, der giver og modtager kærlighed i de nære relationer. Hver ting til sin tid.

Men kapitalismens væsen er, at markedet vil trænge ind ad alle sprækker. Og det er sket. Markedet har så at sige bredt sig ud over sit domæne til borgerrollen og til de menneskelige relationer. Vi er alle blevet forbrugere for Vorherre.

Og nu tager kapitalismen det hele til et nyt niveau. Den amerikanske forsker Shoshana Zuboff har netop skrevet en bog, ’Overvågningskapitalismen’, der handler om den nye aggressive fase af kapitalismen styret af techgiganter som Google, Facebook og andre, der kapitaliserer af de data, du og jeg giver dem om vores vaner, liv, venner, ferier, børn etc.

Helt i Fromms ånd taler Zuboff om, at kapitalister til alle tider »har gjort alt, der kan gøres til en handelsvare, til en handelsvare. Nu er man kommet til den sidste dimension: det private – alle aspekter af folks oplevelser«.

Men – og nu kommer det virkelig foruroligende hos Zuboff, som hun udtrykte her i avisen forleden: »Virksomhederne i overvågningsindustrien vil ikke længere nøjes med at forudsige brugernes adfærd. De går i dag direkte efter at forme folks beslutninger og handlinger. Det er et angreb på selve det menneskelige«.

Præcis! Et angreb på det menneskelige. Det er der, vi er, og det bliver kun værre, derfor har vi et skrigende behov for en kultur- og værdikamp, hvor mennesket slår tilbage og kræver områder uden markedskræfter.