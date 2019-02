Suzanne Moll: Giv os den første kvindelige skatteminister, Mette Frederiksen

Hvis man ønsker en stabil forsyning af talent, skal man kunne se flere år ud i fremtiden. Det betyder, at man skal dyrke vækstlaget og kunne rumme eventuelle fejltagelser. Ellers sidder man tilbage med de lydigste undersåtter, uden mulighed for at improvisere og overraske. Det er situationen for Mette Frederiksen, der vel i disse måneder skriver ministerlister og lægger kabale, skulle vælgerne give hende nøglerne til Statsministeriet.

Men manglende fremsynethed betyder, at hun har skabt sig et kæmpe problem. For hun har ikke nok kvinder i spil til ministerbilerne, hvis den dag skulle komme, hvor hun kan overtage magten som landets anden kvindelige statsminister. Det er nemlig en offentlig hemmelighed hos alle, der lige nu har travlt med at læse i kaffegrumset: Mette Frederiksen får et problem med at skaffe kvinder.

Vi har aldrig i Danmark haft en kvindelige skatteminister

I jagten på en strømlinet organisation og iver efter at få styr på partilinjen har den socialdemokratiske inderkreds nemlig overset det faktum, at de mangler kvindelige ministeremner.

Selv den mest optimistiske optælling kan kun med det yderste af neglene nå til, at ministeriet Mette Frederiksen får en tredjedel kvinder. Bevares, der er heller ikke i dag lige mange kvinder og mænd i ministerkontorerne. Men hvem ville nogensinde forvente, at der var lige muligheder i en borgerlig regering?

Der findes mange bud på Mette Frederiksens ministerliste. Her i avisen viste en af hypoteserne forleden fordelingen 7 kvinder og 11 mænd. Det er godt nok en meget optimistisk forudsigelse.

For selv langt inde i partiet hviskes der om udfordringen. Og det er et langt større problem for en socialdemokratiske regering, at der ikke bliver en lige repræsentation. Hvis man dertil lægger, at erhvervslivet og bestyrelserne efterlyser kvinder, bliver det påfaldende på grænsen til det pinligt gammeldags, at landets største parti ikke kan mønstre flere kvinder.

Nej vent – det kan de jo faktisk godt, for der er mange kvinder både i den socialdemokratiske gruppe og i baglandet. Men den (muligvis) næste statsminister har, siden hun overtog partiet, forsømt at bringe flere kvinder i spil. Ja, faktisk er der jo foregået en, skal vi sige, tilpasning af linjen. Og på den måde er flere gode kvindelige kræfter røget ud af loopet – ingen nævnt, ingen glemt, men vi ved, hvem I er.

Jeg vil gerne på dette sted forudse, at vi efter valget vil stå i en situation, hvor der i 2019 stadig er flere mænd end kvinder i ministerierne. Og dermed vil Danmark atter glimre ved at være bag efter lande som for eksempel Canada og Etiopien.

De sidste 100 år har vi haft lidt over 70 kvindelige ministre i Danmark. Ofte med ansvar for områder som kultur, uddannelse og sundhed. Kigger vi på de traditionelt mere prestigefyldte områder, har der været én kvinde som udenrigsminister, forsvarsminister, finansminister og, nå ja, statsminister.

Derimod har vi aldrig i Danmark haft en kvindelig skatteminister. Der er selvfølgelig ingen sammenhæng, men ironien er til at få øje på. Netop det ministerium, der lige nu er alle rodebutikkers moder, har aldrig haft en kvinde i spidsen. Men det er selvfølgelig en tilfældighed.

Skaden for Mette Frederiksen står nok ikke til at reparere, eller undskyld, jeg ville elske at skulle æde mine ord, hvis det blev fifty-fifty.

Men hvis det nu ikke lykkes at ’finde’ kvinder nok, kunne vores næste kvindelige statsminister jo kompensere ved at udnævne kvinder på de tunge ministerier og overlade uddannelse og sundhed til mænd.

Posen trænger til at blive rystet.