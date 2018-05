»Som brødre vi dele«: 19 mænd og 0 kvinder sidder nu i regeringens magtfulde udvalg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når regeringen træffer væsentlige beslutninger for kongeriget, så foregår det oftest i regeringens Koordinationsudvalg eller i regeringens Økonomiudvalg. Det er ikke noget nyt, det er nu engang sådan, en regering regerer. Det nye er, at samtlige vigtige poster i regeringens udvalg er besat af mænd. Den eneste kvinde, som kommer i nærheden af rummet, hvor beslutningerne træffes, er den sekretær, som serverer kaffe og wienerbasser til de mandlige ministre.

I regeringens Økonomiudvalg sidder der eksempelvis fire mandlige ministre og 0 kvindelige. Billedet er det samme i regeringens Koordinationsudvalg, Sikkerhedsudvalg og Ansættelsesudvalg. Regeringens mandeloge rydder bordet: 19 pladser til mændene, 0 pladser til kvinderne i de magtfulde regeringsudvalg.

Kvinderne er altså i bogstavelig forstand sat uden for døren, når regeringens magtfulde herreloge regerer. De kvindelige fagministre kan ved særlige lejligheder få foretræde for de høje herrer. Men beslutningskraften og den reelle magt ligger hos mændene i regeringsudvalgene – uanset hvor meget der hoppes og danses og argumenteres hos en fagminister.

Det synes bemærkelsesværdigt i en tid, hvor vi netop har fejret 100-året for de første kvindelige rigsdagsmedlemmer, og i en regering, hvoraf flere politikere tidligere har haft øje for værdien af, at både kvinder og mænd bidrager til de politiske beslutninger. Fordi det er gavnligt for både demokratiet, beslutningerne og for tilliden, at magten bredes mere ud.

Men hvad skyldes denne udelukkelse af kvinderne? Er samtlige af regeringens kvindelige ministre ukvalificerede til at træffe beslutninger på vegne af regeringen? Jeg tvivler, for så havde statsministeren da forhåbentlig ikke udpeget dem som ministre. Er det så, fordi kvinderne ikke selv gider at være med der, hvor beslutningerne træffes? Næppe, for så var de vel ikke gået ind i politik. Skulle der så være noget i kvindens dna, som afholder dem fra at sidde i et regeringsudvalg? Selv om teorien florerer på Christiansborg, er der dog ikke noget i videnskaben, der understøtter denne.

Sandheden er nærmere, at det hele handler om magt og netværk. Det er de klassiske magtstrukturer, som desværre stortrives i bedste velgående under den borgerlige regering, men som de færreste partier kan sige sig helt fri fra.

Old boys-netværk, gamle VU-kammerater, saunaklubber i DGI-byen. Det er mænd, der deler magten mellem sig. Forstå mig ret: Kompetencer er godt, men gode kammerater er bare så meget bedre. Og »som brødre vi dele«.