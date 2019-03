40 procent af Jordens befolkning er i fare for at få sygdommen: Varmere klima har fået denguefeber til at brede sig hastigt

40 procent af Jordens befolkning er i fare for at få sygdommen:

Lægen på hospitalet forsøgte at berolige mig.

»Vi vil passe godt på dig«, sagde han i det bløde og rolige tonefald, som er så karakteristisk for thailændernes måde at tale på.

Men jeg kunne fornemme, at han ikke havde afsluttet sætningen endnu. Og ganske rigtigt. Efter en lille pause kom så tilføjelsen:

»De næste par dage vil være kritiske. Vi bliver nødt til at holde dig under nøje observation. Det sker desværre en gang imellem, at vi mister nogen«.

Indtil da havde denguefeber kun været noget, jeg havde læst om i ny og næ. Men en søndag eftermiddag invaderede sygdommen pludselig min krop. Først kom de voldsomme rysteture, hvor jeg svedte og dernæst frøs for igen at svede.

Blodet begyndte at trække ud af mine årer, hvilket gav mig røde knopper over hele kroppen

Så fulgte kvalmen, mavekramperne og værst af alt feberen, som blev ved med at stige, indtil den nåede over 39 grader.

I løbet af få timer blev jeg blev så syg, at jeg ikke kunne holde ud at være i min egen krop. Takket være en god – og dyr – forsikring endte jeg på et af Bangkoks bedste privathospitaler, hvor prisen langt overstiger, hvad de fleste thailændere har råd til.

Normalt vækker den form for social rangdeling afsky i mig, men her overgav jeg mig for svag og afkræftet til at kunne tænke på andet end mig selv.

Blødninger og organsvigt

En blodprøve viste, at jeg havde denguefeber.

Men ikke nok med det. Mit tilfælde havde kurs mod den svære ende. Blodet begyndte at trække ud af mine årer, hvilket gav mig røde knopper over hele kroppen, som kløede kraftigt. Jeg var i stor risiko for at få indre blødning og organsvigt, som ville være livsfarligt. Jeg kunne se på min læges ansigtsudtryk, at han var bekymret, samtidig med at han og sygeplejerskerne udviste en dreven rutine blottet for enhver form for dramatik. De gav mig ordre til at holde mig i komplet ro, og jeg måtte ikke stige ud af sengen.

Jeg er langtfra noget enkeltstående tilfælde. De seneste år har Thailand oplevet en konstant stigning i antallet af patienter med denguefeber. Alene fra januar til september sidste år lå tallet ifølge de thailandske sundhedsmyndigheder på 52.670. Heraf døde de 69.

Denguefeber spredes af de to typer myg, Aedes aegyti og Aedes albopictus, som er nogle udspekulerede sataner.

Modsat de fleste andre myg er de virksomme i de lyse dagtimer, hvor deres foretrukne offer – mennesket – som regel er mindre agtpågivende og undlader at beskytte sig med myggespray. Dernæst er deres vampyradfærd forfinet derved, at de sprøjter en form for bedøvelse ind, inden de begynder at suge blodet ud, hvilket gør det svært at mærke deres festmåltid, før det er forbi. Deres afskedsgave er denguevirusset, som herefter breder sig i kroppen.

De fleste udvikler dog ikke symptomer, mens dem, som bliver syge, oplever noget, der ligner en kraftig influenza med høj feber. Der findes ingen behandling – bortset fra en lindring af symptomerne gennem drop med massive mængder væske. Langt de fleste kommer sig efter et par uger.

Alligevel er denguefeber en potentielt alvorlig sygdom, fordi den i nogle tilfælde udvikler sig til en svær infektion med ukontrollerede indre blødninger, og i denne kategori dør cirka hver femte.