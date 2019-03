Djøf får politikere til at skrive under på at arbejde for ligestilling: Vi vil have handling, ikke bare skåltaler

Skriv under på, at du vil arbejde for ligestilling på seks konkrete punkter. Sådan lyder opfordringen til politikerne fra Djøf. Nødvendigt. For vores folkevalgte taler mere, end de handler, i ligestillingsdebatten, siger formand for Djøf Offentlig, Sara Vergo.