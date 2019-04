Amerikansk økonom og professor: De socialdemokratiske mål om retfærdighed går igen i verdensmålene for klodens overlevelse. Derfor er bæredygtighed socialdemokrati i global skala

Disse mål er en gentagelse af de økonomiske kernerettigheder, der er fastslået i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder fra 1948 og de forskellige aftaler og traktater om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som siden er vedtaget. Men i dag, 71 år senere, er disse grundlæggende rettigheder stadig ikke gældende i praksis for milliarder af mennesker.

Verdensmålene repræsenterer derfor et for længst forfaldent krav om retfærdighed. Martin Luther King Jr. sagde i sin tale ’I Have a Dream’, at USA havde udstedt et gældsbevis til efterkommerne af afrikanske slaver med et løfte om, at alle mennesker skulle garanteres den umistelige ret til liv, frihed og stræben efter lykke, men at løftet ikke var blevet indfriet.

Vi kan omskrive dr. Kings stærke ord så de handler om menneskeretserklæringens løfter, der nu indgår i verdensmålene:

»Det er tydeligt i dag, at verdenssamfundet ikke har formået at indfri gældsbeviset, når det gælder dets fattigste indbyggere. I stedet for at leve op til denne ukrænkelige forpligtelse har verdenssamfundet stukket de fattigste mennesker en gummicheck, der er kommet retur med besked om, at der ikke var dækning for den«.

»Men vi nægter at tro, at retfærdighedens bank er krakket. Vi nægter at tro, at der er ikke dækning at hente i mulighedernes store bankbokse her i verden. Vi er derfor vendt tilbage for at indløse denne check, en check, der på anfordring vil give os de rigdomme, som friheden og retssikkerheden rummer«.

Nye undersøgelser fra Den Internationale Valutafond, IMF, og FN’s løsningsnetværk for bæredygtig udvikling viser, at de 59 lavindkomst- og udviklingslande (Lidc), der har omkring 1,5 milliarder indbyggere, ikke kan sikre opfyldelse af verdensmålene for deres befolkninger uden at få flere penge af de rigeste lande.

Dette hul i finansieringen ligger i størrelsesordenen 300-400 milliarder dollars om året, en ganske beskeden sum, når man tager med i betragtning, at verdens samlede indkomst nu ligger på omkring 100 billioner (et ettal efterfulgt af 14 nuller) dollars.

De rige lande skal tage 3 skridt for at leve op til deres 71 år gamle løfte om basale økonomiske rettigheder, der i dag er indeholdt i de 17 verdensmål.

For det første skal de rige lande hurtigt hæve deres officielle udviklingsbistand til 0,7 procent af bnp, og de rige lande, der nægter det, for eksempel USA, skal have at vide, at de krænker grundreglerne for globalt samarbejde. Alene USA’s manglende betaling beløber sig til 100 milliarder dollars om året, når man tager udgangspunkt i de 0,7 procent.

For det andet skal alle lande pålægge alle dollarmilliardærer en skat på mindst 1 procent af deres formue, og pengene skal gå til at opfylde verdensmålene. De 2.153 milliardærer har en samlet formue på omkring 8.700 milliarder dollars, og denne formueskat vil derfor indbring mindst 85 milliarder dollars om året.