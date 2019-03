Medieordfører for DF: »Københavnere ville have godt af at høre lidt om, hvordan livet ser ud fra en jysk vinkel«

FOR ABONNENTER

I onsdags blev det landsdækkende licensfinansierede FM4-bånd sendt i udbud. Et af kravene er, at 70 procent af de redaktionelle medarbejdere skal placeres mindst 110 kilometer uden for København. Torsdag erklærede Berlingske People A/S, som ejer Radio24syv og driver radio på FM4 i dag, at de ikke vil byde. Radio24syv lukker.