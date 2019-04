Socialdemokratiet: »Jeg vil gerne investere i fremtiden, og det er vores børn«

»Den danske økonomi har det godt«, siger Ane Halsboe-Jørgensen, børneordfører for Socialdemokratiet. Socialdemokratiet vil bruge penge fra det økonomiske råderum til at investere i hele den offentlige sektor, men de vil ikke indføre minimumsnormeringer.

Hvad vil I gøre for at ændre forholdene?

»Vi skal have flere penge til området. Vi har umiddelbart ikke lagt os fast på minimumsnormeringer, fordi vi er bange for, at det vil betyde nedskæringer på ældrepleje og folkeskole. Vi vil gerne finde en samlet løsning for vores offentlige sektor«.

Hvis der bliver indført minimumsnormeringer, så skal der følge penge med til kravet, så det er vel ikke en risiko, at der bliver sparet på andre områder?

»Det er en stor udfordring i den offentlige sektor de kommende år, at der kommer flere ældre og flere børn. Derfor synes jeg, det kræver et samlet svar«.

Hvad er jeres samlede svar? Vil I så lade de offentlige udgifter stige, så der kommer flere penge ud i kommunerne, og lade dem prioritere selv?

»Ja, hvis du insisterer på kun at tale om penge. Vi har også en lang række tiltag, der skal sikre, at børnene og de, der arbejder med vores børn, får en bedre hverdag. I det, vi kalder en selvstyre-reform, sætter vi de offentligt ansatte fri, så de har plads og rum til at bruge deres faglighed med børnene fremfor med papirer. Vi vil have mere uddannelse til det pædagogiske personale, vi vil insistere på veluddannede ledere og sociale normeringer, så der sættes ind over for de børn, der har de største sociale udfordringer«.

»Løsningen er ikke at finde midlerne inden for de økonomiske rammer, institutionerne har, løsningen er at udvide rammerne«

Lige meget hvor godt uddannet pædagogerne er, så ændrer det ikke på, at forældre og pædagoger oplever, at der ikke er voksne nok?

»Derfor handler det her både om penge, og om hvordan det pædagogiske personale bruger de timer, som de er på arbejde. Og vi skal sætte ind på begge parametre.«

Hvor skal pengene komme fra?

»I vores 2025-plan har vi fundet pengene i det økonomiske råderum, vi vil afsætte 20 milliarder til velfærden, og der er afsat en stor pose penge til vores børn. Der er penge i dansk økonomi, og det går godt, og de penge skal vi bruge på den nære velfærd«.

»Jeg tror aldrig, vi får løst problemerne, hvis jeg skal være helt ærlig«

Men helt konkret betyder det jo ikke flere voksne i den enkelte daginstitution?

»Det kan det sagtens komme til at betyde. Vi vil generelt lade den offentlige økonomi vokse, og vi hører efter, når vores kommunalpolitikere og formanden for KL’s børneudvalg siger, at der er brug for penge på det her område. Derfor skal den kommunale økonomi have lov til at vokse«.

Så I vil bruge flere penge, men ikke tage pengene fra nogen andre områder?

»Vi har rum i dansk økonomi til at investere i den offentlige sektor. Der er fremgang, og økonomien blomstrer, og så er det et politisk valg, om vi skal bruge pengene på skattelettelser, eller om vi skal polstre til fremtiden. Jeg vil gerne investere i fremtiden, og det er vores børn«.

»Vi udstikker rammerne på Christiansborg, men kommunerne har også en opgave i at prioritere dagtilbudsområdet«

Hvordan hænger det sammen, at jeres formand slår sig op på at blive børnenes statsminister, men I vil ikke indføre minimumsnormeringer?

»Minimumsnormeringer er jo en vej til en bedre hverdag for vores børn. Vi deler målsætningen, om at vores børn skal have en hverdag med tryghed og nærvær, og så handler det om, hvordan vi kommer derhen. Vi er på hold med den øvrige opposition, og uanset minimumsnormeringer eller ej, så er vi enige i, at børn skal fylde mere på den politiske dagsorden«.