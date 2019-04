Thomas Medom: Vi skal sætte en nedre grænse for kvaliteten af børnepasning. Og det skal være nu

Det er et nationalt loft over, hvor mange børn, der højst må være per pædagogisk medarbejder i dagtilbuddene. Det er et krav, som bør indføres som et økonomisk løft fra Christiansborg.

Der er kvoter for fisk, låg på topskatten og prop i antallet af unges uddannelser. Der er aftalt mindsteløn og maksimumudledning, der findes fartgrænser og endda regler for, hvordan og hvor længe man må opholde sig i en offentlig skov.

Men kommer det til at trække en klar nedre grænse for, hvilken velfærd vi vil tilbyde børn, forældre og medarbejdere i landets vuggestuer og børnehaver, vil den politiske tøven ingen ende tage.

Senest har vi skullet lægge øre til argumentet om, at minimumsnormeringer er et indgreb i det kommunale selvstyre. At det ville kortslutte lokal planlægning i dagtilbuddene og mindske lederes og medarbejderes evne til at tænke kreativt.

Det har jeg svært ved at se. Hvordan kan en klar beskrivelse af antal børn per voksen i dagtilbud bryde med kommunernes ret til at bestemme selv?

Et krav om minimumsnormeringer vil ikke begrænse kreativitet og planlægning, men derimod styrke rummet til ledelse

Det er ikke mere indgribende end det udmærkede loft over antal elever i folkeskoleklasser, som findes allerede. 80 procent af kandidaterne på tværs af alle partier før seneste kommunalvalg sagde, at de ville have mindstenormeringer i vuggestuer.

Alligevel har det været knapt med handlinger efter valget. Som jeg ser tilstanden i dagtilbuddene, kan det nærmest være umuligt at lave god pædagogisk ledelse, hvis man har så få ressourcer som nu.

En leder kan have virkelig vanskeligt ved at tage medarbejdere ud til udvikling eller til at søsætte nye tiltag, uden at det har voldsomme konsekvenser i hverdagen.

Derfor vil et krav om minimumsnormeringer ikke begrænse kreativitet og planlægning, men derimod styrke rummet til ledelse.

Minimumsnormeringer er ikke, at der på ethvert tidspunkt i løbet af dagen skal leves op til kravet om, at der f.eks. maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuen og seks børn per voksen i børnehaven. Det er et nationalt loft over, hvor mange børn, der højst må være per pædagogisk medarbejder i dagtilbuddene.

Det er et krav, som bør indføres som et økonomisk løft fra Christiansborg. Nu.