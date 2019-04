Forfatter: Brexit kan rippe op i gamle sår

Som så mange andre i Irland er min ven Sean god til at fortælle historier. Han arbejdede tidligere for det irske vejdirektorat, National Roads Authority – de kunne jo ikke så godt kalde det Irish Roads Authority, for forkortelsen IRA var allerede taget, som han gerne sagde.

BLÅ BOG Patrick Radden Keefe Født i 1976. Skribent hos magasainet New Yorker. Forfatter til bogen ’Say Nothing: A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland’.

I 2010 arrangerede Sean en officiel fest for at markere indvielsen af en motorvejsforbindelse mellem Dublin i Irland til Belfast i Nordirland. På mindre end to timer kunne man nu køre mellem de to hovedstæder, der engang havde virket uendeligt langt fra hinanden.

En af de notabiliteter, der var indbudt til ceremonien, som foregik på et stykke vej uden for Newry, var Martin McGuinness. Han deltog engang i den væbnede kamp for IRA, men ligesom andre paramilitære genopfandt han sig selv som politiker, og han var siden med til at udarbejde den såkaldte langfredagsaftale, der afsluttede den tre årtier lange konflikt.

Men da McGuinnes skulle til at holde sin tale, så han sig pludselig forvirret omkring som en mand, der havde forlagt sine briller. Så hviskede han til Sean: »Hvor er den grænse egentlig helt præcis henne?«.

Grænsen havde i årtier været et åbent sår, der skar Irland over på tværs, med afspærringer og udkigstårne og kontrol af køretøjer. McGuinnes havde udkæmpet en krig for at få fjernet den grænse – og den britiske hær og paramilitære loyalister havde udkæmpet en krig for at bevare den.

Nu var den væk.

Ikke engang Sean kunne umiddelbart udpege, hvor Irland sluttede, og Nordirland begyndte. Men så fik han øje på en diskret markør og udpegede den for McGuinnes: Grænsen var der, hvor den stribe, der markerede krybesporet, skiftede fra gul til hvid. »Giv mig lige et øjeblik, Sean«, sagde McGuinness. Han ville lige have et øjeblik for sig selv til at betragte den forsvundne grænse i tavshed.

Taler man med folk i Nordirland, nævner de begivenheder, der skete for årtier siden, nogle gange endda århundreder, i dybt følelsesladede vendinger

Det er mere end 50 år siden, at konflikten brød ud i 1968, og mere end 20 år siden, at fredsaftalen blev indgået, men pludselig dukker konflikten nu igen op overalt. ’The Ferryman’, Jez Butterworths fantastiske skuespil om en families traumatiske erfaringer med IRA’s vold, er et hit på Broadway, og ’Milkman’, Anna Burns trancelignende skildring af spændinger og skurke og ofre under konflikten, vandt Booker Prize i 2018. På Netflix udspiller komedieserien ’Derry Girls’ sig også under konflikten i Nordirland.

Set på betryggende afstand, fra USA eller endda England, kan de opfattes som ganske almindelige tidsskildringer. Og når man i dag besøger Belfast eller Derry, oplever man travle, pulserende og forholdsvis sikre byer.

Det er nemt at glemme, at der for ikke så længe siden blev ført en beskidt, rå og uerklæret krig i Nordirland. Krigen er faktisk så nem at glemme, at 52 procent af de britiske vælgere tilsyneladende havde glemt den, da de for tre somre siden stemte for at forlade EU.

Briterne har længe udvist en dybt arrogant tendens til at glemme den lille ø på den anden side af Det Irske Hav, og efter 20 år med fred tænkte de måske, at det, de engang omtalte som ’det irske problem’, omsider var ude af verden.

Det, de ikke havde indset, var, at denne nye ligevægt, som mange briter og irere efterhånden tog for givet, blev skabt ved hjælp af EU. Når McGuinness ikke kunne finde landegrænsen, var det, fordi både Storbritannien og Irland var medlemmer.

Det ville være halsløs gerning at spå om, hvordan Brexit-forløbet vil ende. Ikke engang de mennesker, der har fået til opgave at forvalte skilsmissen, aner tilsyneladende, hvad de næste uger vil byde på.

Det står dog ret klart, at grænsen må genetableres i en eller anden form, hvis Storbritannien forlader EU. Og det vil være stærkt risikabelt, dels af oplagte økonomiske årsager, men også fordi de spændinger og lidelser, som konflikten medførte, ikke er helt så trygt parkeret i historiebøgerne, som britiske vælgere måske gerne vil tro.

Langfredagsaftalen var en milepæl, men fredsslutningen manglede en enkelt væsentlig komponent: Den rummede ingen løsninger på, hvordan man skulle forholde sig til fortiden. Der var ingen sandheds- og forsoningsproces – som i Sydafrika – hvor folk kunne få bearbejdet de seneste 30 års forfærdelige begivenheder.

Der blev ikke lavet nogen aftale om, hvem der skulle stilles til ansvar for de omkring 3.600 drab, og hvem der skulle bevilges immunitet.

Så selv om freden har hersket lige siden, er det en skrøbelig fred. Omkring 90 procent af børnene i Nordirland går i skoler, der er opdelt efter religion. Hver sommer er rituelle marcher og bål med til at forværre spændingerne og udløse optøjer og sekterisk vold.

Store barrierer – den officielle og forskønnende betegnelse er ’fredsmure’ – gennemskærer bydele og opretholder roen ved at holde indbyggerne adskilt. Hvis man gerne vil vide, hvordan det går med forsoningen, kan man lige tænke over det her: Der er efter sigende flere ’fredsmure’ i Belfast i dag end ved slutningen af konflikten.

Tiden (og freden) læger ikke alle sår. Langtfra. 14. marts meddelte de britiske myndigheder, at de ville rejse tiltale mod en tidligere faldskærmssoldat for at have åbnet ild mod ubevæbnede civile under massakren kendt som Den Blodige Søndag, der fandt sted i 1972.