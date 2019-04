Filosof: »Åh, hvor jeg savner, at vores politikere åbent anerkender, at det er et fantastisk samfund, vi har bygget op«

Politikerne skal smøge ærmerne op og gå i krig for den danske variant af konkurrencestaten. Den skal hele tiden udvikles, og det bliver den ved, at politikerne aktivt og ideologisk anviser nye løsninger på fremtidens problemer, mener samfundsforsker Martin Møller Boje Rasmussen, der er aktuel med en selvhjælpsbog til kommende statsministre.

Den danske samfundsmodel er måske den stærkeste og mest robuste, der nogensinde har eksisteret noget sted på kloden. Det er en unik konkurrencestat, der på sjælden vis kombinerer stærk konkurrenceevne og høj produktivitet med tårnhøje skatter og et velfærdsniveau, som de fleste andre lande må kigge langt efter. Det bør danske politikere være langt bedre til at fortælle vælgerne, der ellers har en farlig tendens til at fokusere på alle de problemer, der altid ligger lige for næsen.