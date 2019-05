Feministisk forælder: »Jeg betegner ikke mig selv som mor, så jeg ville føle mig malplaceret i en mødregruppe«

Kirstine, Amalie og Maria har alle tre gjort sig mange tanker om at blive forældre. Men fælles for dem er, at de feministiske forældregrupper giver dem et rum, hvor de kan sænke paraderne, for her er der ingen forventninger om rigtige måder at være familie eller køn på.