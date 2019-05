Kun de færreste unge sender nøgenbilleder videre: Hvis vi kun taler om de kriminelle, risikerer vi at flere følger trop

Det er dybt problematisk, når medier og eksperter får det til at lyde, som om stort set alle unge sender intime billeder videre uden samtykke. Det mener ph.d. Jakob Demant. For virkeligheden giver grund til optimisme, men flertalsmisforståelsen er med til at gøre de problemer, der er, større, siger han.

FOR ABONNENTER

Lad os begynde med en lille quiz: I en helt almindelig 9. klasse modtager alle eleverne et seksuelt billede eller en video på deres telefoner. Det kunne være et topløst billede af en af pigerne fra parallelklassen, et samleje optaget i smug eller en groft krænkende video som den, der har floreret blandt unge og nu lægger navn til Umbrella-sagen. Fælles for billederne og optagelserne er, at eleverne, der modtager dem, ikke har bedt om at få dem tilsendt.