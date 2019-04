Sociolog: Forældre vil gøre alt for, at deres børn ikke bliver de næste sigtede i Umbrella-sagen. Men de aner ikke, hvad de skal stille op

Unge mangler digital dannelse, lyder det i debatten om digitale sexkrænkelser. Men unge har brug for, at deres forældre tager langt mere ansvar for at agere rollemodeller digitalt, og den opgave er de færreste forældre klædt på til.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det seneste år har Umbrella-sagen sendt chokbølger gennem Danmark, og med stadfæstelsen af dommen for distribution af børneporno i Højesteret i februar kan ingen længere være i tvivl – det er strafbart og har konsekvenser at krænke andre digitalt.

Med overskrifter som ’Digitale sexkrænkelser er hverdag for unge’ og ’Digitale krænkelser kalder på et kørekørt til unge’ blev sagen startskuddet til en ophedet offentlig debat om unges adfærd på nettet og deres tilhørende manglende digitale dannelse.

Jeg har i mit speciale undersøgt, hvordan debatten om Umbrella-sagen udfoldede sig på Facebook, og kortlægningen viser, at netop de to overskrifter er dækkende for en stor del af debattens fokus. Hovedvægten af opslag om sagen fra større danske medier i perioden 15. januar 2018 til 31. juni 2018 centrerede sig nemlig om unge og deres digitale handlingsmønstre – oftest med en kritisk eller negativ tone.

Debatten viser en tendens til at rette fokus mod ungdomsgenerationen, når offentligheden debatterer digitale sexkrænkelser. Blandt andet gik fem børne- og ungdomsorganisationer sammen om at opfordre landets politikere til at skrue markant op for indsatsen for at lære børn og unge digital dannelse.

Og nej, det kommer nok ikke som nogen overraskelse, at det er de unge, der er i fokus. Det er trods alt 1.152 primært unge, der nu er blevet sigtet i Umbrella-sagen. Derfor er indsatserne på børne- og ungeområdet vigtige og et skridt på vejen i den rigtige retning mod at lære, hvordan vi begår os i et digitalt samfund. Men det er kun det, det er: et skridt i den rigtige retning.

Problemet er, at den offentlige debat stopper ved diskussionen af de unges digitale dannelse. Og med et ensidigt fokus på, at det er de unge, der skal dannes digitalt, lader vi de unge bære hele ansvaret for, at vi som samfund tilpasser vores moralske handlingsmønstre til nutidens hyperdigitaliserede hverdagsliv.

Det er på tide, at vi indser, at digital dannelse er en fælles samfundsopgave, som ikke kun de unge skal løse. Skal det lykkes, er der behov for voksne rollemodeller – forældre, lærerer og pædagoger – der påtager sig en større del af ansvaret, så de unge kan få støtte på vejen gennem den digitale jungle.

Desværre oplever mange unge, at voksne, og især deres forældre, indtager en passiv rolle i forhold til deres digitale adfærd. En undersøgelse af unges digitale kriminalitetsadfærd, lavet af en gruppe forskere fra Københavns Universitet i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd, viser at unge ofte ikke taler med deres forældre om deres liv på sociale medier. Foruroligende er også, at de unge heller ikke beretter om samtaler med forældrene om, hvad der er god opførsel på nettet, eller hvordan de skal håndtere en svær situation.