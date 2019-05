De identitære er den europæiske højrefløjs unge, veluddannede spydspids: Roberts rejse mod højre begyndte i det multikulturelle Kreuzberg

Ifølge journalist Rasmus Dalland, der har brugt to år på at undersøge den højreorienterede ungdomsbevægelse Generation Identitær, har de i Rasmus Paludan fundet en klar motor for mange af deres tanker. Han tilføjer dog, at den racismedømte Stram Kurs-formand både er for vulgær i sin udtryksform og slet ikke sofistikeret nok til, at de ville ønske at blive direkte forbundet med ham.