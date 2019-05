Bo Søndergaard: Jeg forstår godt Rasmus Paludan

Det er måske ikke så underligt, at nogen troede, at alt var muligt i udlændingepolitikken.

Kender du de aftener, hvor samtalen bare kører, hvor stemningen stiger, og hvor vittighederne bliver grovere og grovere? Latteren runger råt hen over bordet, og alle er med, indtil der er en, som – beruset af øjeblikket og de andres medvind – går for langt. Alt for langt.