Ung radikal modtager Politikens Dialogpris: Hun får prisen på vegne af den forhåbentlig nye generation af danske politikere

Samira Nawa er 31 år gammel, økonom og folketingskandidat for Radikale Venstre. Hun har gjort det til en selvstændig pointe at rose sine politiske modstandere, debattere konstruktivt og samlende og kæmpe for at få danskere med minoritetsbaggrund til at engagere sig politisk. Den indsats modtager hun Politikens Dialogpris for.