Journalist: »Jeg kan slet ikke klare tanken om, at min datter på 4 år skal opleve det samme, som jeg har oplevet«

Gramsen på bryst og balder i nattelivet, ufrivillig tilskuer til onani og et snav, man aldrig har inviteret til. Hvor går grænsen egentlig for, hvornår vi bør føle os seksuelt forulempet?

Mit første tungekys. En tidlig forårsmorgen vågnede jeg ved, at hans tunge var inde i min mund. Hans ene hånd berørte blidt mit lår. »Lad være«, sagde jeg. »Må jeg ikke kysse dig?«, spurgte han.

Jeg husker det ordret, selv om det er 34 år siden. »Nej«, sagde jeg resolut og vendte mig om i sengen. Jeg var 9 år gammel. Han var i midt 60’erne. Min veninde og jeg overnattede hos hendes tante og onkel. Det er den eneste gang i mit liv, jeg har følt mig krænket seksuelt.

For selv om MeToo har gjort noget godt for at dæmme op for tabu og forhåbentlig fået et par potentielle krænkere til at holde buksen lukket og tungen indenbords, så vil der desværre nok altid være en håndfuld perverse klammerikker derude

Efter et par år med MeToo på fuldt blus kører debatten stadig her i Politiken og i andre medier. For MeToo og hele krænkelsesdebatten har ført noget godt med sig, nemlig en øget opmærksomhed på, hvilken adfærd der er i orden, og hvilken der ikke er. Derfor er det også helt på sin plads, når den ene offentlige person efter den anden nationalt og internationalt bryder tabuet, og at vi som samfund tager seksuelle krænkelser alvorligt – også på politisk plan.

Vi er nået et stykke af vejen, når samtykkedebatten sætter spørgsmålstegn ved, hvornår vores seksuelle adfærd går fra flirt til forulempelse, og når gode kræfter herhjemme knokler for at få ændret voldtægtslovgivningen. Men vi kan ikke ændre alt. Vi bliver desværre nødt til ikke at acceptere, men at indse, at de nok altid vil være der, krænkerne.

Det er synd for dem, det var gået ud over, har jeg tænkt, hver gang jeg har læst og hørt endnu et vidnesbyrd, men været lykkelig over, at jeg selv var gået fri og ikke har haft anledning til at føle mig krænket. Altså ud over den ene gang, jeg overnattede hos min venindes tante og onkel.

Blå bog Tina Splidsboel Født 1976, uddannet journalist, har arbejdet på Information, ’Go’ morgen Danmark’, DR 2 og P1 og arbejder i dag som presserådgiver.

Men så satte jeg mig ned og skrev en liste over alle de gange, min seksuelle grænse er blevet overtrådt.

Da jeg var teenager, gjorde jeg rent hos en af mine forældres venner. En dag, da jeg kom ind i stuen, efter at køkkenet var rengjort, sad han nøgen i sofaen og rev den af til et pornoblad. Jeg stivnede. Han sagde noget a la: »Som mand bliver man nogle gange nødt til at få lettet trykket«, husker jeg. Jeg fortalte ikke nogen om episoden, men jeg holdt op med at gøre rent hos ham.

Derefter søgte jeg et andet rengøringsjob gennem en annonce i Den Blå Avis. Pige på 13 søger forefaldende arbejde som eksempelvis rengøring. Jeg blev ringet op af en voksen mand, som gerne ville have mig til at gøre rent i hans hjem iført netstrømper og høje hæle, »for jeg skulle jo se præsentabel ud, hvis der kom gæster«. En anden mand ville have mig til at assistere med noget hesteinsemination.

På studietur i 2. g i Montpellier var vi en hel gruppe piger, der overværede en halvskaldet lavstammet blotter stå og rive den af i en døråbning. Vi slog en stor latter op, pegede på den og grinede »très petit«, hvorefter staklen straks løb bort.

Engang til en københavnsk filmfestival sad jeg derinde i mørket og så en taiwansk homofilm med en ven, mens der ved siden af dér i mørket sad en mand og masturberede. Jeg havde lyst til at rejse mig op og skrige: »Så stopper du med at onanere«, men jeg følte mig fanget af mørket og var bange for at blive til grin.