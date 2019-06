En god dag for Klaus Riskær Pedersen og en dårlig dag for britisk juniorminister, som gik lige lovlig hårdhændet til Greenpeace-aktivist

FOR ABONNENTER

Klaus Riskær Pedersen. Den kortvarige partiejer fik 29.622 stemmer ved valget grundlovsdag, og selv om det langtfra sikrede ham mandater i Folketinget, er han nu – også selv om han har opgivet at genopstille – alligevel berettiget til en lille million kroner om året i partistøtte. Og dem var han skam ikke for fin til at takke ja til. Nogle af moneterne skal hældes i det hul i partikassen, som valgkampen skabte. Undervejs stod det ikke altid lige lysende klart, hvad Partiet Klaus Riskær Pedersen ville på tinge, men i afslutningsdebatterne fremgik det dog tydeligt, at de langtidsplacerede børn på Udrejsecenter Sjælsmark på en eller anden måde skulle have forbedrede vilkår. I går kunne Riskær så fortælle, at han har aftalt et samarbejde med Røde Kors, så en del af partistøtten fra og med 2020 vil gå til at forbedre forholdene for Sjælsmark-børnene. Nu kan man vel så sige, at partiets vælgere alligevel får noget ud af den stemme, der i første omgang så ud til at være så grueligt spildt. Hvor stort et beløb Riskær punger ud med, vil han dog først afsløre på tirsdag, når aftalen offentliggøres.