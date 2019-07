Fakta

Kirken i sommerlandet

Er en antropologisk undersøgelse, der afdækker, hvordan kirken i sommerlandet ses af præster og menighedsråd samt sommergæster.

Rapporten konkluderer blandt andet, at feriestemningen har en betydning for kirken i sommerlandet. Det at være væk fra sin hverdag, fra arbejdet og det, man plejer, giver tid til eftertanke og for nogle gæster også en lyst til at prøve nye ting.

Sommergæsterne udtrykker glæde over, at de har mulighed for at gå til gudstjeneste, når de er på ferie.





