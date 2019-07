Journalist og rejseleder: Det er, som om værterne i ' Nul stjerner' hele tiden leder efter noget, der kan gå galt, og næsten bliver skuffede, hvis det ikke gør

Konceptet i rejseprogrammet ’Nul stjerner’ synes at være at gøre grin med folk og steder frem for at oplyse. Man jagter laveste fællesnævner, og det gør helt ondt at tænke på programmernes popularitet.