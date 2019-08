Anerkendt økonom: Vores økonomiske modeller kan slet ikke forudsige, hvad der sker i morgen

Vores regnemodeller kan ikke forudsige, hvad der sker, så snart verdens udvikling byder på udsving fra normalen. Følgerne kan være fatale, og derfor er det på tide at få øjnene op for, hvad virkeligheden rent faktisk består i, siger Oxford-økonomen David Hendry.

Hver dag tager du formentlig en fast rute til arbejde. Ind i bilen, hen ad vejen, til højre i krydset og så videre derudad.

Blå bog David Hendry Født 1944.Professor i økonomi ved Oxford Universitet. Har flere udgivelser bag sig. I foråret udkom ’Forecasting: an Essential Introduction’, som Hendry er medforfatter til.

Ved at tage netop denne rute plejer du at være på arbejde inden for en forventet tidsramme, plus/minus fem minutter.

Men en dag er der vejarbejde på din rute, så du må vælge en ny. Ligesom tusindvis af andre. Der opstår kø, og uventet tager din tur halvanden gange længere tid end normalt.

Næste dag sætter du dig som sædvanlig ind i bilen. Indkalkulerer du vejarbejdet, kan du nogenlunde præcist regne dig frem til turens nye varighed, men har du modsat glemt alt om det, vil du igen skyde forkert og måske misse et vigtigt møde.

Det er billedligt talt, hvad neoklassiske økonomiske modeller gør. Regner forkert ved uforudsete udsving. Og det vil de gøre igen og igen, indtil hullet i vejen er fikset, og normaltilstanden indtræffer. Sådan lyder kritikken fra den anerkendte Oxford-professor i økonomi David Hendry.

»Det fundamentale problem ved modellerne er, at de forudsætter, at ting, der ikke findes i modellerne, ikke ændrer sig. Ét er konsekvenserne af at overse et hul i vejen, langt værre er det, at de neoklassiske modeller ikke tilpasser sig hændelser, såsom at Trump pludselig erklærer handelskrig mod Kina, og at briterne beslutter sig for Brexit. Fordi der ikke tages højde for de dele af virkeligheden, står man med modeller, hvis forudsigelser ikke længere passer«, siger David Hendry, der har brugt store dele af sin karriere på at granske økonomiske modellers evne til at forudsige fremtiden.

Det er vanvittigt, at de neoklassiske modeller, der bruges i Danmark, nærmest rummer præcis samme antagelser og underliggende matematiske strukturer som dem, der bruges i USA, til trods for at jeres samfund er så vidt forskelligt fra det amerikanske

Og det er ikke hvilke som helst økonomiske modeller, han retter sin kritik imod, men modeller bredt anvendt i hjertet af de regnemaskiner, som regeringer såsom den britiske og danske bygger deres politik på.

Højaktuelt er der i skrivende stund mange, der overvejer, hvorvidt en ny en ny global økonomisk nedtur kan være under opsejling, men dette afvises i øjeblikket af de fleste centralbanker, økonomer og prognosemagere som IMF og OECD med regnemodellerne i ryggen.

Finanskrisen i 2007 er det mest nærliggende eksempel på, hvor galt det kan gå, når de gængse regnemodeller overser eller måske snarere ignorerer de ekstremt store huller, der undertiden opstår i vejen.

Dengang var konsekvenserne fatale, men alligevel opererer modellerne stadig i en form for blinde, som om hullerne ikke fandtes. Problemet afgrænser sig imidlertid ikke kun til dårlig forudsigelsesevne.

Ifølge David Hendry er der også fundamentale matematiske metodefejl ved udledningen af de regnemodeller, som bruges bredt i verden. Han eksemplificerer med en ny analogi:

»Forestil dig, at du står for at skulle sejle over Atlanten. Hvis du navigerer efter en geometri, som passer på en plan overflade, vil du regne med, at trekantens vinkler tilsammen er 180 grader. Men jordens krumning gør, at der er tale om nogle helt andre vinkelmål, og resultatet er, at din rute rammer meget forkert. Det samme kan siges om den matematik, der ligger til grund for de neoklassiske økonomiske modeller. Selv om det er teknisk komplekst, svarer det principielt til, at matematikken beregnes ud fra antagelser om en plan overflade i en verden, hvis overflade krummer«.

Hvis modellerne virkelig er så galt på den, hvorfor så bruge dem? Hvorfor siger ingen, at det her er forkert, at vi må lave nogle andre modeller?

»Tro mig, vi har prøvet gentagne gange, men bliver altid mødt med total afvisning«, siger David Hendry og fortæller om første gang, han og en kollega, Grayham E. Mizon, fremlagde et formelt bevis på, hvad der matematisk set er galt med modellerne.

De fik det, Hendry kalder en »interessant fagfællebedømmelse« fra The Economic Journal, der hævdede, at det ville sætte den makroøkonomiske teori 25 år tilbage, hvis artiklen blev publiceret. Senere fik de afslag fra flere andre tidsskrifter, der ikke syntes, at artiklen var i deres læseres interesse.

»Selv om ingen kunne påvise, at vores bevis var forkert, var det den totale benægtelse af vores resultat som afgjorde sagen«, siger David Hendry.

Men hvad skulle interessen dog være i at fornægte sandheden, hvis den er, som du siger?

»Jeg tror, det kan illustreres med en oplevelse, jeg havde, da jeg engang forelæste et ugelangt kursus i en centralbank. På den sidste dag spurgte jeg gruppen af intelligente unge økonomer, om det havde ændret noget for dem, at jeg nu gennem en hel uge havde fremført bevis for, at de modeller, bankerne brugte, var ugyldige. Deres svar var et klokkeklart nej med den begrundelse, at disse modeller var de eneste, de kendte til. Det illustrerer, at de fleste af dagens økonomer er uddannet inden for den samme nordamerikanske tradition, og den bygger hovedsagelig på neoklassisk teori. Dermed bliver det den eneste anerkendte måde at praktisere økonomi på«.

Intet er værdineutralt

I stedet for som nu at tage afsæt i, hvad den neoklassiske teori foreskriver burde ske, skal vi ifølge David Hendry blive langt bedre til at se på, hvad der rent faktisk sker og bruge virkelighedens data aktivt til at gøre modellerne mere præcise.

»Når vi i vores forskning anvender en model, der medtager de nyeste data om forhold, som netop er indtruffet, viser forudsigelserne sig at være bemærkelsesværdigt mere akkurate end de almindeligt anvendte modeller, som ikke gør det«, siger han.

Men det vil være umuligt at indfange al information i verden? Er det ikke bedre at fundere modellerne i teoretiske ideer om, hvordan mennesket og markedet fungerer, frem for at risikere skævheder i modellerne, fordi man kun har indfanget data om en brøkdel af dynamikkerne?

»Meningen er ikke at forkaste teorien, men at forbedre den ved hele tiden at undersøge, om den kan klare at blive holdt op imod en række nye kendsgerninger eller nye data. Hvis teorien kommer til kort, er det oplagt, at du får en bedre model ved at inddrage nye kendsgerninger, der viser sig være relevante for den teoretiske forståelse«.

»Tag for eksempel den neoklassiske teoris antagelse om, at forbrugere har fri adgang til at låne penge. En model bygget på en sådan antagelse vil blive væsentligt bedre, hvis den modificeres, i lyset af hvad der faktisk sker i det virkelige liv. Lad os antage, at du med din journalistløn går til en bank for at låne et par millioner og får afslag, fordi banken ikke mener, at du vil være i stand til at betale lånet tilbage. Ved at tilpasse teorierne til det, der faktisk sker, kan man arbejde sig væk fra teoriens værdibaserede skævheder. Ikke den modsatte vej«.

Den forhenværende departementschef i det danske Finansministerium har udtalt, at deres regnemodeller var værdineutrale. Hvad tænker du om en sådan erklæring?