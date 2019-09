Kultforfatter Shahrnush Parsipur: Problemet er, at mænd ikke kan blive gravide

To kvinder gik ad vejen mod Karadj. De havde begge chardor på. Den ene var otteogtyve år gammel og den anden otteogtredive. De var begge jomfruer. Faezeh råbte og skreg efter hjælp, indtil chaufføren lagde sin brede hånd over hendes mund. Den anden, Munes, var helt stille igennem det hele og udholdt alt, der overkom hende, uden et ord. Det tog ikke engang et kvarter«.

Således beskriver Shahrnush Parsipur i bogen ’Kvinder uden mænd’, hvordan to kvinder kynisk og effektivt bliver voldtaget af to mænd. Da kvarteret er overstået, sætter de to mænd sig ind i deres bil igen og kører videre.

Blå bog Shahrnush Parsipur Født i 1946 i Teheran. Shahrnush fik allerede som teenager trykt noveller i litterære magasiner. Efter gymnasiet blev hun uddannet sociolog ved Teherans Universitet og begyndte at arbejde som tv-tilrettelægger. På grund af sine politiske aktiviteter blev hun fængslet og derefter nødt til at forlade Iran for en tid, hvor hun studerede filosofi og kinesisk i Paris. Hendes bøger, særligt ’Kvinder uden mænd’, er oversat til mange sprog, ud over engelsk også svensk, russisk, tysk, spansk, italiensk og malayam. Parsipur begyndte at skrive ’Kvinder uden mænd’ i midten af 1970’erne og udgav de enkelte kvinders historier som noveller, før hun bandt de fem kvinders fortællinger sammen til én kortroman, der udkom i 1989. For denne bog blev hun også fængslet ad flere omgange. Vis mere

Kvinderne ønsker at gøre op med samfundets ideal om ’at have mænd hængende’, og de får deres hævn, da mændene i bilen kører galt. Historien står i en bog, der blev en feministisk kultklassiker, blev forbudt i Parsipurs hjemland og nu er udkommet på dansk – fire årtier efter at den blev skrevet.

»Jeg ønskede at vise, at kvinder ikke kunne færdes på egen hånd. Hvis de gjorde det, risikerede de at blive voldtaget. Sagen er, at kvinder kan blive gravide af en voldtægt, og det har gjort, at kvinder i et historisk perspektiv ikke blev videnskabsfolk eller eventyrere. Hvis de blev gravide, var de nødsaget til at blive hjemme og tage vare på deres børn«, fortæller 73-årige Shahrnush Parsipur, som Politiken møder under Louisiana Literature.

»Problemet med mænd er, at de ikke bliver gravide af voldtægt. Mænd er også blevet voldtaget gennem historien, men fordi de ikke bliver gravide, kan de drage ud i verden og være eventyrere og videnskabsfolk. Graviditeten er meget vigtig for kvinden og hendes position i verden«.

Parsipur skrev ’Kvinder uden mænd’ i sit fødeland Iran i de turbulente 1970’ere. Teksterne var noveller, der sidenhen skulle blive en samlet bog, og historierne blev til, mens landet oplevede en revolution og en total ændring af forholdet mellem kønnene.

»Da jeg begyndte at skrive bogen, var det separate historier, der blev udgivet i forskellige magasiner i Iran. Det var shahens tid, en fri tid. Vi måtte gøre, hvad vi havde lyst til – lige med undtagelse af at være politisk aktive. Jeg besluttede senere at sammenskrive historierne til bogen, men da kunne den ikke længere blive udgivet, da Iran havde fået et nyt styre. Ayatollah Khomeini var kommet til magten, og alt var pludselig forbudt. Bogen kunne ikke blive udgivet, fordi de påstod, den var imod islam. Du kan ikke finde noget i min bog, der er imod islam. Men det var deres begrundelse – de konfiskerede bogen og satte mig i fængsel«.

Den Islamiske Revolution satte for alvor fokus på kønsopdeling i samfundet, og i kølvandet af de religiøse dogmers indtog i samfundsstyringen skrev Parsipur sine tekster med et brændende ønske om at ændre situationen i Iran.

»Khomeini forandrede Iran, da han gennemførte den islamiske revolution, og jeg var imod så meget af det, han gjorde. Mænd kunne gifte sig med mange kvinder – den lov var jeg modstander af. Kvinder måtte ikke blive skilt fra deres mand – den lov var jeg modstander af. Kvinder måtte ikke færdes frit – den lov var jeg modstander af. Kvinder måtte ikke rejse uden tilladelse fra deres mænd – den lov var jeg modstander af. Jeg behøver min frihed. Jeg vil rejse, jeg vil arbejde, jeg vil ikke bære tørklæde, jeg vil ikke giftes med en mand, der allerede har en anden kone. Jeg vil kunne blive skilt, hvis jeg ønsker det«, fortæller Parsipur, der i 1994 emigrerede til USA.

Jeg ville ikke bryde mig om, at mænd kaldte sig selv for maskulinister, og derfor vil jeg ikke kaldes feminist

Din kritik af Irans forandringer opstiller forhold mellem mænd og kvinder, det gør du også via titlen på din bog, der læses i en feministisk kontekst. Er det hensigten?

»Jeg vil ikke kaldes feminist – når jeg tænker på feminisme, tænker jeg også på maskulinitet. Jeg ville ikke bryde mig om, at mænd kaldte sig selv for maskulinister, og derfor vil jeg ikke kaldes feminist. Som kvinde behøver jeg mine rettigheder, og dem kæmper jeg for. Ikke som feminist, men som menneske. Jeg behøver denne ligestilling med mændene, fordi jeg er lige med mænd. Men denne idé er ikke feministisk. Det er en idé om, at mennesker er lige«.

Det er vel netop definitionen på feminisme?