Verdenskendt filosof om frygt: Frygten er primitiv, monarkistisk og får os til at tænke 'mig, mig, mig'

Ligesom et spædbarn, der kommanderer med sine omgivelser for at få dækket sine behov, kræver frygten vores fulde opmærksomhed. Lærer vi ikke at bearbejde den, vil den stå i vejen for vores sunde fornuft og gøre os mere hensynsløse, siger den verdenskendte filosof Martha C. Nussbaum.