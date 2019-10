Ekspert i protestbevægelser: Det er som at sidde til et kedeligt middagsselskab, hvor én pludselig har fået nok

Vrede borgere over hele verden går i disse uger på gaden for at vise deres utilfredshed med deres regeringer og den førte politik. Selv om folk protesterer over vidt forskellige ting, er der visse fællestræk i både målet og midlerne, fortæller Jacob Gerner Hariri, professor på Københavns Universitet.