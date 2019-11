Bille har en dårlig dag, mens havørnene når nye højder

En god dag for ...

Havørnene.Nordeuropas største rovfugl blev udryddet som ynglefugl i Danmark i begyndelsen af det 20. århundred efter mere end et halvt århundreds intens rovfuglebekæmpelse. Men i 1990’erne blev vi beriget med både ’Ørnen fra Herning’ og Projekt Ørn fra ornitologerne. Og mens cykelrytteren Bjarne Riis’ vej mod tinderne var brolagt med doping, har havørnene nu nået nye højder med helt legale virkemidler fra Dansk Ornitologisk Forening: fodring og beskyttelse. I år er der registreret det højeste antal flyvefærdige unger på én sæson, siden rovfuglen med et vingefang på over to meter genindvandrede til Danmark i 1995. Fra landets 80 ørnereder har hele 130 unger i år spredt deres vinger ud og indtaget himmelrummet over landets godt 8.000 kilometer kystlinje, som sammen med de mange søer sørger for, at havørnenes livretter – svømmefugle og fisk – altid er klar til servering.

En dårlig dag for ...

Bille. Den falmede fodboldstjerne med fornavnet Nicki havde søgt asyl i danmarksserieklubben Ishøj IF, hvor han ville forsøge at sparke nyt liv i sin karriere. Dog uden at få penge for at spille for klubben. Lidt af en omvæltning for angriberen, der tidligere har været professionel i både Grækenland, Italien, Spanien, Norge, Frankrig og Polen, inden han i 2018 vendte hjem til Lyngby, hvor klubben dog rev kontrakten midtover efter kun tre måneders ansættelse. I april i år ramte Bille så bunden, da han blev idømt fire måneders ubetinget fængsel i en sag om vold, narko og trusler. Og nu står den tidligere landsholdsspiller så igen uden klub. Ishøjs sportsdirektør, Murat Kutuk, forklarer på Facebook ’fyringen’ således: »Vi har dags dato valgt at ophæve samarbejdet med Nicki Bille på grund af manglende stabilitet. Hvis Nicki fremadrettet kan skabe fremmødestabilitet træningsmæssigt, tager jeg selvfølgelig en snak med ham«. Nok ikke lige et skudsmål, der får andre klubber til at stå i kø.