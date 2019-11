En god dag for 'Vild med dans' og en dårlig dag for en Apple app

FOR ABONNENTER

Vild med dans. TV 2-versionen af det britiske udskilningsløb vækker international opsigt, efter at skuespiller Jakob Fauerby og hans dansepartner Silas Holst vandt finalen på gulvet i Forum i den fængslende østjyske by, Horsens. Det er første gang, at et par af samme køn vinder hele baduljen, selv om bl.a. Israel, Italien, Østrig og Australien tidligere har haft same sex couples, skriver TV 2. Vinderparret erkendte også, at de havde været spændt på, hvordan de ville blive modtaget. Men som Silas Holst reflektererede efter sejren: »Jeg tror, jeg har haft fordomme om andre folks fordomme«. BBC, der ejer ’Vild med dans’-konceptet, sendte en særlig lykønskning. Kreativ direktør Sumi Connock skriver i en mail til TV 2: »Danmark, vi hylder jer. Og vi ønsker Jakob og Silas stort tillykke. I har brudt en stor mur ned, når det kommer til inklusion i underholdnings-tv. Og hele verden ser med«. Så vi kan med glæde konstatere, at udlandet er vild med dansk. Bare ærgerligt, at det skulle være noget særligt.