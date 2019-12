En god og en dårlig dag for klimaet

FOR ABONNENTER

Klimaet. Når discountkæderne begynder at konkurrere på klimaet, er der måske alligevel håb forude, selv om politikerne endnu en gang skuffede ved klimatopmødet i Madrid tidligere på måneden. Senest har Lidl meldt sig klar ved kasse 1 og lover at være CO 2 -neutrale allerede næste år. Strømforbruget står for 78 procent af Lidls danske CO 2 -udledning, men fremover lover Lidl kun at købe strøm produceret af vedvarende energikilder. Og for at komme i mål med de sidste 22 procent af udledningen vil Lidl købe CO 2 -kvoter. Og mon ikke de kan få et godt tilbud. Kvoterne har nærmest været på tilbud, siden de blev indført. Retfærdigvis skal det lige nævnes, at Lidl ikke ligefrem er firstmover. De fleste andre supermarkedskæder har allerede lovet at slippe mindre gas ud.