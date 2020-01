Amerikansk økonomiprofessor: Åbne grænser vil skabe en bedre og meget rigere verden

Alle verdens lande bør tillade, at folk fra fattigere lande frit kan rejse ind, få et job og skabe sig en bedre tilværelse. Det vil få verdensøkonomien til at sprudle, mener den amerikanske økonomiprofessor Bryan Caplan, der kæmper for sagen i ny debattegneserie.

Forestil Dem en verden, hvor alle 7,7 milliarder mennesker frit kan forlade deres fødeland og uden videre bosætte sig i et andet, mere velfungerende land. Ingen bøvlede visumregler, ingen krav om tilknytning, ingen strikse myndigheder, der sorterer folk efter etnicitet og religion. Bare et stort skilt med teksten ’Velkommen til vores land – held og lykke med at få et job og skabe jer et bedre liv!’ til de fremmede, der i massevis vil krydse grænsen.