Sugardating-forsker: Kritikerne misser en vigtig pointe i Fie Laursens opslag

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I marts opfordrede hun første gang til at sugardate. For at gå på date med en ældre mand i bytte for en dyr designertaske er ikke noget problem, mente hun. Og det er heller ikke noget problem at sende et par fløjlsbløde, brugte trusser med PostNord på tværs af landet for at tjene et par tusinde kroner.