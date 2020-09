Forfatter efter kritik: Politiken og omegn må se de folkelige realiteter i øjnene: Vil I lave en Macron, der splitter landet socialt og geografisk?

’Lyt ikke til Socialdemokratiets chefideolog’. Sådan lød overskriften på debatredaktør Magnus Barsøes klumme i Politiken Søndag – og jeg takker for titlen.

Mette Frederiksens socialdemokrati er det mest succesrige i Nordeuropa, det har genskabt båndene til arbejderklassen/den lavere middelklasse, som ellers vender ryggen til S-partierne – så hvis mine bøger har leveret inspiration, er jeg en glad mand.

Barsøes bekymring skyldes mine kommentarer om den sociale splittelse, som klimaindsatsen kan udløse. Så lad mig slå fast: Ja, vi skal dramatisk nedbringe vores CO 2 . Ja, Danmark skal være foregangsland. Men husk: Danmark står for en forsvindende lille del af verdens CO 2 – vores internationale betydning er eksemplets magt. Vi skal ’bevise’, at CO 2 kan nedbringes med 70 procent, samtidig med at der findes velstand og social sammenhængskraft. Derfor er social retfærdighed alfa og omega.