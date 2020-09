Geeti Amiri vinder Hørups Debatpris: »Den her pris går lige så meget ud til min familie«

Hørups Debatpris

Hørups Debatpris har til formål at fremme en stærk demokratisk debatkultur og gives til en debattør, som er et lysende eksempel på, hvordan man højner den demokratiske debat med argumentets kraft.

Prisen gives uden hensyntagen til politisk observans og skal altså fremme en politisk debatkultur, hvor man grundlæggende kan være uenige og dele sig efter anskuelser for at diskutere sig frem til nye ideer og løsninger af samfundets største problemer.

Hørups Debatpris uddeles på Politikens fødselsdag, 1. oktober, og modtageren vil foruden hæderen modtage 50.000 kr., hvoraf halvdelen øremærkes til vinderens hjertesag. Prisen blev uddelt for første gang i 2019, hvor jurist og tænketankdirektør Jacob Mchangama modtog den. Politikens læsere og brugere har indstillet kandidater til prisen.

En jury bestående af Christian Jensen (formand), Søs Marie Serup, Jacob Mchangama, Ulla Tofte, Pia Kjærsgaard og Mads Zacho Teglskov har udvalgt de tre kandidater samt den endelige vinder.

