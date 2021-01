Klimaaktivist: Minkaftalen er en hån mod de unge

Mens breakingbjælkerne lyste gul på alle danske netaviser om en aftale på 18,7 milliarder kroner som kompensation til minkavlerne, sad jeg og skimmede tweets fra klimaminister Dan Jørgensen. Et enkelt tweet fra 29. september sidste år skilte sig ud, fordi det handlede om prisen på at nå Danmarks klimamålsætning. Prisen var mellem 16 og 24 milliarder årligt, bekendtgjorde klimaministeren. Det er en pris, som Socialdemokratiet ikke ønsker at betale, og i løbet af efteråret har de skubbet al reel klimapolitik til hjørne og i stedet snakket om hockeystave og frikadeller.

Men de to tal er overraskende ens. Og de viser om noget, hvem og hvad der prioriteres inde bag murene på Christiansborg. For mens demonstration efter demonstration, mandagsmøder efter mandagsmøder, klimamobilisering oven på klimamobilisering er blevet negligeret, har minkavlerne efter blot en enkelt traktordemonstration trukket størstedelen af partierne hen til truget og fået dem til at drikke.

Og ja. Vi er enige om, at der var tale om et lovbrud, og ja, vi er enige om, at minkavlerne skulle kompenseres. Og ja, det var en engangsudgift. Men den størrelsesorden er en hån mod mod alle de brancher i Danmark, der som minkavlerne også er blevet ramt af corona. Man lader hånt om det samfundssind, som Socialdemokratiet har bygget coronastrategien efter og alle os, som hver dag går og fortvivles over klimaets tilstand.

Derfor er aftalen om at forgylde en forgældet og stærkt forurenede forretning, som minkavl er, endnu en milepæl over prioriteringer, som går ud over ungdommen og vores tillid til, at regeringen tager klimaet seriøst. Det er ikke fair. Det er hånligt.