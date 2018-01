Sammenhæng

FOR ABONNENTER

Et stort dilemma i kræftbehandlingen er, at man ofte opdager sygdommen for sent.

Det vil sige, at sygdommen på diagnosetidspunktet ikke kun er begrænset til det organ, hvor sygdommen opstod. Kræftcellerne har spredt sig til andre dele af kroppen og koloniseret nye væv.

Så er det ikke nok at fjerne kræftsvulsten, hvor sygdommen er startet, for at kurere patienten. Så er man nød til at indlede en medicinsk behandling af hele kroppen, og så falder chancen for at blive kureret for sygdommen dramatisk.

Derfor ville det være et drømmescenarium, hvis man kunne afsløre en spirende kræftsygdom i stil med en graviditetstest, hvor man hurtigt kan afgøre, om en kvinde er gravid eller ej.