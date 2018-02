Det bliver nu lidt sværere at få fat i de såkaldte ’Deepfake’-pornovideoer, der for nyligt begyndte at cirkulere rundt omkring på nettet.

’Deepfake’-videoerne er videoklip fra almindelige pornofilm, hvor modellernes ansigter er skiftet ud med kendte mennesker på et højt realismeniveau. Men nu siger sites som Reddit, Twitter og sågar et af nettets største porno-websites fra.

At kendte mennesker pludselig kan se sig selv deltage i pornografiske situationer med ansigtet sat på en andens krop, er et resultat af teknologiens hastige udvikling. Fordi almindelige forbruger-computere nu er næsten lige så kraftige som professionelle, kan man med en videoeffekt-app som ’FakeApp’ selv sidde derhjemme og sætte andre ansigter på pornomodeller.

Det resulterede for nylig i, at diskussionsitet Reddit blev hjemsted for et væld af hjemmelavede videoer, hvor almindelige brugere havde sat kendte kvinder som Michelle Obama, Taylor Swift og Scarlett Johansson ind i videoer, de aldrig har været i nærheden af at indspille selv.