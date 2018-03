Van Gøg og Gogh

Med tegnefilmen ’Loving Vincent’ viser instruktørerne – velsagtens ufrivilligt – at ethvert van Gogh-maleri er et mere ’levende billede’ end 65.000 håndmalede ’frames’ kalkeret over chroma key-live action-filmoptagelser.

Tegning: Per Marquard Otzen