En bjørnetjeneste

USA har ved en føderal storjury anklaget 12 navngivne agenter fra den russiske regerings militære efterretningstjeneste, GRU, for hacking af valgsystemet, identitetssvindel, hacking af demokraternes computernetværk til brug for internet-trolling samt installation af spionagesoftware til tyveri af en halv million vælgeres personlige data – alt med den hensigt at fremme Donald Trumps vinderchancer i præsidentvalgkampen i 2016.

Tegning: Per Marquard Otzen